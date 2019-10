Imatralainen metsästäjä Ari Pellinen on tehnyt susihavaintoja, mutta lopettanut niistä ilmoittamisen: "Siellä oltaisiin kohta pyssyjen kanssa" — Susien oikea lukumäärä Imatran seudulla on vain arvailujen varassa

Susi on perinteisesti voimakkaita tunteita herättävä sana suomalaisten huulilla, mutta tänä vuonna Imatran seudun susirintamalla on vallinnut hiljaisuus. Imatran ja Ruokolahden riistanhoitoyhdistyksen alueella on ilmoitettu 11 susihavaintoa, mikä on edellisvuosia huomattavasti vähemmän.