Etelä-Karjalassa on viikonloppuna ja maanantaina kirjattu 14 uutta koronatartuntaa. Tapauksista viisi on kirjattu lauantaina ja yksi sunnuntana.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten sivujen näytteenottotilaston perusteella perjantaina otetuista 264 näytteestä on yhdeksän ollut postiivisia.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen koronaseurannan mukaan maanantaina kirjatuista kahdeksasta uudesta tapauksesta neljä on Lappeenrannassa, kaksi Imatralla ja ainakin yksi Ruokolahdella, sillä kunta ylitti viiden tautitapauksen rajan.

Viisi tartuntaa on myös Parikkalassa, Savitaipaleella ja Taipalsaarella. Luumäellä tapauskirjauksia on 6. THL ei ilmoita paikkakuntia, joissa varmennettuja tartuntoja on alle viisi. Kirjaukset ovat pitkältä ajalta.

Varmistettuja koronatartuntoja on todettu Etelä-Karjalassa nyt yhteensä 147.

Alueellisen tilannekuvaryhmän viimeisimmän arvion mukaan koronavirusepidemia on maakunnassa perustasolla.

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu maanantaina 283 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 493 tartuntaa, mikä on 2 474 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Uutista päivitetty 30.11. kello 12.15 THL:n tiedoilla.