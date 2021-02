Kulttuuritila Nuijamies keräsi 37 000 euroa mesenaattikampanjalla – Neuvottelut kiinteistön ostamisesta voidaan aloittaa ensi kesänä, kertoo Mikko Vento

Kulttuuritila Nuijamies on saanut 37 000 euroa joukkorahoituskampanjalla. Puheenjohtaja Mikko Vento sanoo olevansa tyytyväinen paikallisten tukeen.

– Kampanjan tulos oli myönteinen, ja raha tulee tarpeeseen. Ihmiset ovat ymmärtäneet, miten korona-ajan rajoitukset ovat vaikeuttaneet toimintaamme. Emme silti istu käsiemme päällä, vaan koko ajan suunnittelemme tulevaa.

Vento huomauttaa, että 20 hengen kokoontumisrajoitus on saanut Nuijamiehen tulovirrat ehtymään, eikä varauksia juuri ole. Kulttuuritila on joutunut joko peruuttamaan kaikki tilaisuudet tai siirtämään niitä myöhemmin pidettäviksi. Osa työntekijöistä on lomautettuna, ja ovet jouduttiin sulkemaan joulukuussa.

Mesenaattikampanjan tuottoa käytetään toiminnan turvaamiseen, tapahtumien järjestämiseen ja kulttuuritilan juokseviin kuluihin.

– Niistä katetaan esimerkiksi elokuvien lisenssimaksut tai artistien esiintymispalkkiot siinä vaiheessa kevättä, kun tilaisuuksia toivon mukaan päästään jälleen järjestämään. Varovainen toive on, että rajoitukset voisivat helpottaa maaliskuussa. Käytännössä jouduttaneen kuitenkin odottamaan huhti–toukokuuhun.

Neuvottelut kiinteistön ostamisesta käyntiin

Elokuvia on luvassa melko nopealla aikataululla heti sen jälkeen, kun katsomoon on lupa ottaa 50 ihmistä. Nykyisellä 20 hengen rajoituksella elokuvien esittäminen ei kannata.

Mikko Vennon mukaan joukkorahoituksen turvin yhdistys voi myös ensi kesänä avata pankin kanssa neuvottelut Nuijamiehen kiinteistön ostamisesta.

Kampanja kesti joulu- ja tammikuun. Lahjoittajille järjestettiin vastikkeeksi yksityisiä elokuvanäytöksiä, paikallisten tekijöiden taidetta tai nimetty paikka katsomosta.

Viikonloppuna bingo ja tietovisa

Selviytyminen korona-ajasta on vaatinut ja vaatii edelleen tarkkaa taloudenpitoa. Menot on jouduttu karsimaan mahdollisimman vähiin. Vento kiittelee yhteistyökumppaneita, että nämä ovat antaneet maksuaikaa.

– Vaikka menot on ajettu mahdollisimman alas, pakollisia kuluja on silti. Voimme kampanjatuoton avulla järjestää kevään aikana tilaisuuksia ja sietää sen riskin, ettei yleisömäärä ehkä yllä tavoitteeseen. Vireillä on myös hanke- ja rahoitushakemuksia, mutta niiden osuus on pienempi.

Nuijamiehen aularavintola aukeaa ensi perjantaiksi ja lauantaiksi. Perjantaina on ohjelmassa bingo ja lauantaina on tietovisan vuoro. Sisään voidaan ravintolarajoitusten mukaan ottaa korkeintaan 41 henkeä.

Kesällä yhdistys järjestää vielä kampanjan päättymisen kunniaksi huutokaupan, jossa myytävänä on lahjoitusesineitä paikallisilta ja valtakunnallisilta kulttuurialan toimijoilta kuten näyttelijöiltä ja kuvataiteilijoilta. Mukaan ovat jo lupautuneet muun muassa Wöyh!-yhtye ja Lappeenrannan kuvataidekoulu.