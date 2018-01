”Jos asiat hoituvat kotona, asiakkaat ovat luonnollisestikin tyytyväisiä” — Imatran liikkuva päivystysyksikkö pääsi 3000 tehtävän vuositavoitteeseen Yhden hengen yksikkö on valtakunnallisestikin kopioitu menestys. Minna Mäkinen Ensihoitaja Laura Tarkiainen esitteli huhtikuussa startanneen liikkuvan päivystysyksikön kapasiteettia. Asiakkaan olohuoneessa voidaan ottaa esimerkiksi laboratoriokokeita.

Eksoten yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön ensimmäinen toimintavuosi Imatralla pääsi keksiarvollisesti 3000 tehtävän vuositavoitteeseensa. Lappeenrannassa tehtäviä oli noin 3700. Palvelu käynnistyi Imatralla huhtikuussa. Lappeenrannassa päivystysyksikkö on liikkunut jo vuodesta 2016.



— Imatralla tehtäviä oli vielä kuitenkin selkeästi vähemmän. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti niin, että palvelua hyödynnettäisiin tehokkaammin myös pohjoisella alueella, kertoo ensihoidon toiminta-alueen esimies Katri Länsivuori.

Tehtävät hoidettu kotona

Palvelupäällikkö Jan-Erik Palviaisen mukaan palvelusta on kertynyt hyviä kokemuksia kummankin kaupungin alueelta.



— Palaute on ollut erittäin hyvää. Jos asiat hoituvat kotona, asiakkaat ovat luonnollisestikin tyytyväisiä.



Liikkuvan päivystysyksikön työtehtävinä on ollut useimmiten asiakkaiden yleistilan laskun aiheuttamia tilanteita, jotka vaativat tarkempaa selvittelyä. Akuutteihin hätätilanteisiin palvelu on kutsuttu äärimmäisen harvoin.



Valtaosassa tapauksista joissa yksikkö on lähtenyt asiakkaan kotiin, tehtävä on myös hoitunut siellä. Toisinaan potilas on ohjattu muiden palveluiden piiriin. Imatran viime vuoden tehtävistä noin 88 prosenttia hoitui niin, ettei käyntiä päivystyksessä tarvittu.

24/7

Liikkuva päivystysyksikkö toimii ympäri vuorokauden. Imatralla oli keskimäärin yhtä paljon tehtäviä öisin ja päivisin.



— Joinain päivinä on niin kova kiire että hyvä kun syödä ehtii, Länsivuori tietää.



Noin puolet yksikön tehtävistä tulee hätäkeskukselta ja toinen puoli sairaalan ulkopuolisten palveluiden päivystävältä koordinaattorilta.



Muista ammattilaisista yksikköä hyödyntävät eniten palveluasumisen yksiköt, kotihoito, tehostettu kotisairaanhoito sekä ensihoito.

73%:ssa tapauksista saman asiakkaan luona käydään vain kerran, ja 21%:ssa tapauksista 2-3 kertaa.

Oikea toimintamalli

Kokemuksen karttuessa liikkuvan päivystysyksikön toimintaa on kehitetty esimerkiksi hätäkeskuksen hälytysohjeiden suhteen. Palviaisen mukaan jotain hienosääntöä tehdään tänäkin vuonna, mutta suurempia muutoksia ei tarvita, sillä suunta ja toimintamalli ovat oikeat.



Eksoten yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön malli on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Palviaisen mukaan hyödylliseen malliin on käyty tutustumassa ympäri Suomea.



— Eri sairaanhoitopiireistä on käyty mallintamassa ja kuuntelemassa miten toimintaa kannattaisi järjestää, ja konsepti on lähtenyt laajenemaan valtakunnallisesti.