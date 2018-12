”Hejsan, hoppsan, falle-ralle-ra on ihan hirveä” Kysyimme lappeenrantalaisessa kauppakekuksessa ihmisten suosikki- ja inhokkijoululaulua

Kauppakeskuksen käytävillä Lappeenrannassa raikaavat hilpeät joululaulut. Mitä ovatkaan tilassa kulkevien ihmisten omat lempijoululaulut ja inhokit? Entä rientävätkö he Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksiin?

Kynttilä- ja sisustusliikkeessä työskentelevä Katja Pentikäinen nimeää nopeasti suosikkinsa joululauluista. Se on Whamin hitti Last Christmas. Brittibändin vuonna 1984 julkaisema kappale on yksi maailman soitetuimmista joululauluista.

— Kappale on jäänyt mieleen nuoruudesta asti. Siinä on jouluinen soundi, Pentikäinen sanoo.

Inhokinkin Pentikäinen osaa sanoa saman tien. Se on ruotsalaiskappale Mössens julafton, jossa renkutetaan ”Hejsan, hoppsan, falle-ralle-ra”.

Pentikäisen omassa kodissa raikaa tällä hetkellä usein Kulkuset, jota hänen 8-vuotiaat kaksospoikansa laulavat. Hän on vienyt lapsensa myös Kauneimpiin joululauluihin.

Sylvian joululaulusta alkaa joulu

Ystävykset Nelly Ovaska ja Eili Rastas nimeävät yhteisen suosikin. Heidän mielestään Sylvian joululaulu on ylitse muiden. Lapsuudesta asti tuttu joululaulu vetoaa tunteisiin ja herkistää.

— Minun jouluni alkaa siitä, kun kuuntelen tietokoneelta Sylvian joululaulun Tomi Metsäkedon tulkitsemana, Rastas kertoo.

Minna Mänttäri Eili Rastas (vas.) ja Nelly Ovaska pitävät samasta vanhasta joululaulusta.

Rastas nauttii joululauluista valitsemalla tietokoneeltaan mieleisiä kappaleita.

— Vanhat ovat parempia, en pidä nykyaikaisista hömpötyksistä, Rastas sanoo.

Ovaska nauttii hyvin monenlaisesta joulumusiikista, ja erilaisissa tilanteissa.

— Minusta on mukava kuunnella erilaista musiikkia. Kun kauppakeskuksissa soi joulumusiikki, sekin on rentouttavaa.

Rastaalla ei ole tullut mentyä ikinä Kauneimpiin joululauluihin, mutta Ovaska on käynyt niitä laulamassa kirkossa joitakin kertoja.

Minna Mänttäri Veeti Väkiparta ei innostu joulumusiikista.

”Jeesustelubiisit ei uppoa”

Lukiolaispoika Veeti Väkiparta pitää myös Whamin Last Christmasista sekä amerikkalaisen Mariah Careyn kappaleesta All I Want For Christmas Is You. Careyn pop-joululaulu onkin yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä.

Väkiparta on kevyen joulumusiikin ystävä.

— Jeesustelubiisit ei uppoa.

Kauneimmissa joululauluissa Väkiparta ei ole koskaan käynyt.

Minna Mänttäri Erkki Ojala soittaa joulumusiikkia myös itse.

Kauppakeskuksissa joulumusiikkia tuutin täydeltä

Sydämeeni joulun teen on Erkki Ojalan lempijoululaulu. Inhokkia hänellä ei ole, mutta hän suosii vanhoja, tuttuja kappaleita.

— Kotona kuuntelen ja rimputtelen pienillä uruilla joulumusiikkia, Ojala kertoo.

Ojaloilla on ollut tapana käydä kirkossa laulamassa Kauneimpia joululauluja.

— Kun menee kirkkoon, niin rauhoittuu ja keskittyy ja tulee jouluinen olo. Kauppakeskuksissa tulee musiikkia liikaa, tuutin täydeltä, Ojala arvioi.

Toiseksi kauneimmat joululaulut teatterissa

Kauneimpia joululauluja pääsee laulamaan lähes päivittäin ja mitä erilaisimmissa paikoissa Lappeenrannassa. Kirkkojen lisäksi yhteislaulutilaisuuksia järjestetään seurojentaloilla, baareissa, hoitokodeissa, Marian aukiolla ja yksityiskodissakin.

Mikäli mieli tekee laulaa kevyttä joulumusiikkia, kannattaa suunnata Lappeenrannan kaupunginteatterille tämän viikon torstaina. Siellä kajahtavat toiseksi kauneimmat joululaulut. Mukana laulamassa on teatterin väkeä ja avustajia.

— Toiseksi kauneimmilla joululauluilla tarkoitetaan lauluja tontuista ja possuista, joista ei kirkoissa juuri lauleta, teatterinjohtaja Timo Sokura kertoo.

Joulukonsertteja ja Kauneimpia joululauluja

Ke 12.12.

Kimpisen koulun musiikkiluokat ja Lappeenranta Big Band Lappeenranta-sali klo 18.

To 13.12.

Nuoret solistit Lappeenranta-sali klo 19.

Kuoromiehet Lappeenrannan kirkko klo 18.

Joutsenon Naislaulajat Joutsenon kirkko klo 19.

Pe 14.12.

Renonanssi Sammonlahden kirkko klo 18.

Vuoksen Mieslaulajat Tainionkosken kirkko klo 19.

Su 16.12.

Tangokuninkaita ja -kuningattaria, viihdekuoro Buffo ja Kuninkaallinen Royal Sound -orkesteri Lappeenranta-sali klo 17.

Sopraano Seeli Toivio ja urkuri Toni Pussinen Joutsenon kirkko klo 18.

Ma 17.12.

Kolme Viisasta Miestä -kvartetti Lappeenrannan kirkko klo 18.

Ke 19.12.

Joutsenon Gospelkuoro Joutsenon kirkko klo 19.

Ruokolahden Laulu-Eukot ja Ruokolahden Mieslaulajat Ruokolahden kirkko klo 18.

To 20.12.

Lappeen kuoro Lappeen Marian kirkko klo 19.

Duo Musicare Imatran Lotta- ja veteraanimuseo klo 18.

Pe 21.12.

Duo Musicare Lappeenrannan Raatihuone klo 18.

Kamarikuoro Lappeenrannan kirkko klo 18.

Basso Mika Kares Lemin kirkko klo 19.

La 22.12.

Lasten joulukonsertti Imatra 70v Kulttuuritalo Virta klo 17.

Su 23.12.

Karjalan Lauluveikot Lappeen Marian kirkko klo 19.

Kauneimmat joululaulut Lappeenrannassa

Ti 11.12.

Korkea-ahon koulu klo 18.

Hujakkalan Seurojentalo klo 18.

Vilkjärven kylätalo klo 18.

Ravintola Pikku Pete klo 18.

Pulpin srk-talo klo 18.



Ke 12.12.

Lappeen Marian kirkko klo 12.

Haapajärven kylätalo klo 13.

Sammonlahden kirkko klo 13.

Joutsenon kirkko klo 13.

Lauritsalan kirkko klo 14.

Vainikkalan srk-sali klo 18.

Korvenkylän srk-koti klo 18.

Lappeenrannan kirkko klo 18.

Tirilän työväentalo klo 18.

Ilottulassa Kauko Tyrisevällä, Ilottulant. 373. klo 18.30.

To 13.12.

Toiseksi kauneimmat joululaulut kaupunginteatteri klo 18.

Nuorten kauneimmat joululaulut Marian aukio klo 16.30.

Simolan koulu klo 18.

Karhuvuoren srk-sali klo 18.

Vackraste Julsånger Sammonlahden kirkko klo 18.

Pe 14.12.

Ravintola Jussin Tupa klo 18.

La 15.12.

Venäjänkieliset Sammonlahden kirkko klo 13.

Lasten kauneimmat Tirikan päiväkoti klo 15.

Su 16.12.

Lasten kauneimmat Lappeen Marian kirkko klo 15, Sammonlahden kirkko klo 15 ja Joutsenon kirkko klo 15.30.

Riistarauhan julistus ja kauneimmat joululaulut Sirkjärven metsästysmaja klo 14.

Kehruuhuone klo 15.

Lauritsalan kirkko klo 16.

Ylämaan kirkko klo 17.

Lappeenrannan kirkko klo 17.

Lappeen Marian kirkko klo 18.

Nuijamaan kirkko klo 18.

Sammonlahden kirkko klo 18.

Ti 18.12.

Kivisalmen kerhohuone klo 18.

Rapattilan kylätalo klo 18.

Ke 19.12.

Lappeen Marian kirkko klo 13.

Lasten kauneimmat Lauritsalan srk-koti klo 18.

The Greatest Christmas Carols – Kansainväliset Lappeenrannan kirkko klo 18.

To 20.12.

Kuutinkulma klo 12.

Pe 21.12.

Ristikankaan kappeli klo 18.

Riistarauhan julistus ja kauneimmat Tervajoen metsästysmaja klo 18.

Sammonlahden kirkko klo 21.

Su 23.12.

Lauritsalan kirkko klo 16.

Lappeenrannan kirkko klo 18.

Joutsenon kirkko klo 18.

Sammonlahden kirkko klo 18.

To 27.12.

Lappeen Ruustinna klo 14.