Perjantaina sataa vettä, räntää ja lunta, mutta sunnuntaina loskakeli vaihtuu Etelä-Karjalassa talvisiin pakkasiin — Konnunsuolla mitattu tänä talvena eteläisen Suomen kylmin lukema Mari Pajari Talvi piipahtaa Etelä-Karjalassa ensi viikolla. Arkistokuva.

Sää kylmenee huomattavasti Etelä-Karjalassa ensi viikolla. Meteorologi Juha Tuomala Ilmatieteen laitokselta kertoo, että lämpötila painuu pakkaselle viimeistään sunnuntaina.

Ennen pakkasjakson alkua Etelä-Karjalassa on kuitenkin syytä varautua varsin kurjaan säähän. Perjantaina nimittän tulee sadetta kaikissa olomuodoissa. Samalla tuuli voimistuu.

—Kyllähän se aika ikävän oloiselta näyttää. Matalapaineen keskus on Etelä-Skandinaviassa vähitellen nousemassa kohti pohjoista. Perjantaina voi tulla vettä, räntää, ehkä lumisadettakin. Aika loskaisen oloinen päivä.

Muutos kylmempään alkaa kuitenkin jo lauantaina.

—Virtaus kääntyy lännen ja pohjoisen välille. Lauantaina voi tulla jo vähän lumisempaa sadetta. Sunnuntaina mennään pakkaselle.

Pakkasjakson kylmin ajankohta osuu sunnuntaille ja maanantaille. Tuomalan mukaan yöllä lämpötila voi laskea jo 10 pakkasasteeseen ja maanantaina päivälläkin alle viiteen.

—Jatkon ennustaminen on vähän hankalaa. Pakkaskeli näyttäisi kuitenkin Etelä-Karjalassa jatkuvan, vaikka pilvisyys on ajoittain runsasta viikon puolivälin jälkeen. Viikon loppupuolen osalta eri säämalleissa on eroja.

Todellisen talven alkua Tuomala ei kuitenkaan lupaa. Pitkän ajan ennusteissa tulevat viikot näyttävät tavanomaista lämpimämmiltä.

Tuomala kuitenkin muistuttaa, että terminen talvi on Etelä-Karjalassa alkanut jo 21. marraskuuta. Termisellä talvella tarkoitetaan aikaa, jolloin vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.

—Talvi on, mutta ei se ole ollut kovin kylmä.

Ja on kylmääkin jo ehtinyt olla. Ilmatieteen laitoksen Twitterissä julkaiseman tilaston mukaan Lappeenrannan Konnunsuon mittauspisteessä on tänä talvena mitattu kylmimmillään 14.3 pakkasastetta.

Kuluvan talven eteläisen Suomen ennätyspakkasista on tosin jo aikaa, sillä mittaus tehtiin jo 2. marraskuuta.