Islanninlammaskoira Freydiksen oloa helpotettiin höyryhengityksellä — Kennelyskä leviää helposti koiratapahtumissa, Freydiksen tauti vei pakkolepoon Kennelyskä on kuin koirien flunssa. Se leviää helposti esimerkiksi koiranäyttelyissä, missä sama tuomari voi tutkia yli sadan koiran suun pesämättä käsiään välissä. Kai Skyttä Lappeenrantalaisen Jonna Savukarin islanninlammaskoira Freydis joutui pakkolepoon kennelyskän takia.

Sinä yönä lappeenrantalainen Jonna Savukari ei saanut nukuttua. Vasta vuoden ikäinen islanninlammaskoira Freydis alkoi yskiä yöllä.

— Yskä oli kovaa ja kuivaa. Freydis sai yskänpuuskia, ja ne päättyivät aina siihen, että se oksensi limaa, Savukari kuvaa.

Sen joulukuisen yön jälkeen Savukarin kolme muuta koiraa alkoivat vuorotellen yskiä ja kakoa. Yhteensä sitä kesti kaksi viikkoa. Savukarin koirilla oli kennelyskä.

Normaalisti Savukarin makuuhuoneessa nukkuvat koirat saivat lähtöpassit muualle, niin kovaa ääntä ne pitivät. Jopa joulusuunnitelmia piti muuttaa, kun sekä Savukarin että hänen puolisonsa lapsuudenkodeissa on myös koiria.

— Tartuntariskin takia jouduimme jäämään kotiin.

Kennelyskä on koirien flunssa

Kennelyskä on vähän kuin koirien flunssa. Terveille koirille se ei yleensä ole vaarallinen, mutta pennuille tai vanhoille koirille se voi olla kohtalokas.

Savukarin koirat paranivat pelkällä levolla. Apuna käytettiin myös höyryhengitystä.

— Otin koirat joka päivä mukaan suihkuun tai saunaan, missä ne pääsivät hengittämään lämmintä, kosteaa ilmaa.

Leviää helposti

Kennelyskä leviää erittäin helposti pisaratartuntana. Koira voi myös levittää tautia oireettomana. Tarttumiseen riittää, että koirat esimerkiksi haistelevat toisiaan.

Tyypillisiä tartuntapaikkoja ovat esimerkiksi koiranäyttelyt. Joulukuussa Helsingissä järjestettiin kolmepäiväiset Voittaja-näyttelyt, joihin osallistui noin 22 000 koiraa.

— Kennelyskäepidemiat roihahtavat aina suurten koiratapahtumien jälkeen, sanoo eläinlääkäri Sanna Aalto Evidensia Univet Lappeenrannasta.

Näyttelyssä yhdellä tuomarilla voi olla arvosteltavanaan toistasataa koiraa.

— Tuomari käy käsin läpi kaikki koirat ja niiden hampaat. Käsiä ei pestä välillä, vaan tuomari etenee suoraan koirasta toiseen. Siinä virukset leviävät.

Savukari oli koirineen itsekin Helsingin Messukeskuksessa koiranäyttelyssä. Hän on varma, että Freydis sai tartunnan juuri sieltä.

— Näyttely maksaa halvimmillaan 60 euroa koiralta, eikä rahoja saa takaisin, jos koira sairastuu. Moni tuo sairaan koiransa näyttelyyn sillä riskillä, että tauti leviää.

Kai Skyttä Kennelyskään sairastuivat vuoronperään perheen kaikki koirat. Nyt oireet ovat jo helpottaneet, mutta karanteenin takia muiden koirakavereiden lähelle ei vielä ole asiaa.

Varoaika kaksi viikkoa

Kennelyskää on Etelä-Karjalassa on liikkeellä paraikaa. Varsinaisesta epidemiasta ei voida kuitenkaan puhua.

— Kennelyskää on Etelä-Karjalassa ainakin jossain määrin tällä hetkellä. Olen vastikään hoitanut ainakin yhtä selkeästi kennelyskäistä koiraa ja muutamaa muuta mahdollista tapausta, sanoo Aalto.

Kennelyskään sairastuneita koiria on tavattu myös muutamissa Etelä-Karjalan koirahoitoloissa. Hoitolayrittäjälle kennelyskä aiheuttaakin moninkertaisen työn.

— Sairastunut koira pidetään erillään eri tiloissa, kaikki tilat desinfioidaan, koirat kulkevat eri reittejä hoitolasta ulos ja ulkonakin lenkkeillään eri suuntiin, sanoo yrittäjä Kati Vainikka Koirakylpylä-hotelli Elämäni koirasta.

Kennelyskän hoidossa tärkeintä onkin, että sairastunutta koiraa ei päästetä muiden koirien luo.

— Varoaika on kaksi viikkoa sen jälkeen, kun perheen viimeinenkin koira on oireeton, sanoo Aalto.

Karanteenilla taataan se, ettei yskä pääse leviämään laajemmalle.

Kennelyskä:

Kennelyskä on kuin koirien flunssa. Sen tyypillisenä oireena on kuiva hakkaava yskä sekä liman ja vaahdon yökkiminen.

Normaalisti kennelyskä paranee itsestään, mutta pienille pennuille, vanhoille tai huonokuntoisille koirille se voi olla vaarallinen.

Kennelyskää voi kantaa myös oireettomana. Oireetonkin koira voi levittää tautia.

Kennelyskää vastaan on rokote, mutta se ei anna täydellistä suojaa.

Sairastunutta koiraa ei saa päästä tekemisiin terveiden koirien kanssa. Varoaika oireiden loppumisen jälkeen on kaksi viikkoa.