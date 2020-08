Prinsessat kirmaavat Lappeennrannan kierrokselleen koronan takia liki kolme kuukautta myöhässä

Ohut tyllihame yllä, mutta alla kahdet juoksuhousut ja niskassa monta kerrosta paitoja.

Kylmyys koetteli viime vuoden Prinsessakierrosta Lappeenrannassa, mutta tänä vuonna vastassa on uusi vitsaus: koronavirus.

Alunperin helatorstaiksi suunniteltu tapahtuma siirrettiin keväällä pandemian vuoksi loppukesään, ensi lauantaille 15. elokuuta. Pieni jännitys kuitenkin säilyy viime hetkiin asti:

– Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole, että korona uhkaisi tapahtuman järjestämistä. Mutta varovaisuutta on taas ilmassa, ja tilanne varmaan syö osanottajien määrää, arvioi Prinsessakierroksen tapahtumakoordinaattori Virpi Silonsaari Lappeenrannan Urheilumiehistä (LUM).

Päivi Virta-Salo

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 31 vuotta siitä, kun Prinsessakierros järjestettiin ensimmäistä kertaa. Parhaimmillaan kierroksella kirmasi 1990-luvulla noin 3 000 prinsessaa ja joskus prinssiäkin.

2000-luvulla osallistujamäärät hiipuivat, ja Prinsessakierros jäi vuosikausiksi tauolle.

Virpi Silonsaari luotsasi tapahtumaa 15 vuotta putkeen sen alusta asti ja on ollut puikoissa myös ne kerrat, kun tapahtumaa tauon jälkeen on järjestetty taas uudelleen. Osallistujia on ollut joitakin satoja, viime vuoden kevään viileydessä noin 300.

Kai Skyttä Viime vuoden Prinsessakierroksen alkujumpassa kerrospukeutuminen oli poikaa, sillä sää oli hyvin viileä.

Kai Skyttä Kruunupäitä viime vuoden keväältä.

Monien toive toteutui

Jälleensyntymässä Prinsessakierros ei juuri muuttunut: Kierros on yhä sekä kuntoilua että karnevaalia, mutta ennen kaikkea se on silti hyvän olon ja ilon tapahtuma, Silonsaari määrittelee.

– Alusta asti mukana on ollut esiintyjiä ja musiikkia kuntoilun lisäksi.

Tänä vuonna tapahtuma palaa monien toiveesta alkuperäiselle paikalleen, Lappeenrannan satamatorille, prinsessa Armaadan kupeeseen. Maankuulusta tervahöyrystä Prinsessakierros alun perin sai nimensäkin, Silonsaari muistuttaa.

Kai Skyttä Prinsessakierros on ollut monille työpaikkaporukoille hyvä tilaisuus tiivistää rivejään. Kuvassa Kuljetus Kilpiän joukkueen tyyliä viime vuodelta.

Kai Skyttä Viime vuonna mukana nähtiin nuoriakin kuntoilijoita. Tänä vuonna alle kouluikäisille on järjestetty oma kierros.

Sallittu myös miehille

Prinsessakierroksen nimi ei siis viittaa siihen, että kierros pitäisi vetäistä tyllihameessa tai kruunu päässä, vaikka molempia juoksijoilla on nähty.

– Joka vuosi on nähty värikästä pukeutumista laidasta laitaan, vähän joukkuettain, mutta se on ihan vapaavalintaista, eikä osallistuminen ole siihen sidottu. Osa panostaa siihen, osa ei, Silonsaari toteaa.

Vain korkkarijuoksua tapahtuman järjestäjät eivät ole suositelleet, varsinkaan aiemmin, kun reitti kulki osan matkaa Linnoituksen mukulakivikaduilla.

Yhtä vähän tapahtuman nimi tarkoittaa, että vain naiset voisivat osallistua siihen, vakuuttaa Silonsaari. Nimen vaihtoa ei silti ole hänen mukaansa koskaan pohdittu.

– Onhan LUM:kin LUM, eli Lappeenrannan Urheilumiehet, vaikka mukana on myös naisia.

Seija Hackman Tapahtumakoordinaattori Virpi Silonsaari on ollut Prinsessakierroksen kantava voima alusta asti.

Marleena Liikkanen Iso joukko kukittajia otti vastaan juoksijoita toissa vuonna. Tänäkin vuonna luvassa on kukat, mutta halaukset on koronan takia jätettävä väliin.

Turvaohjeet helppo täyttää

LUM kerää tapahtumalla rahaa junioritoimintaan, mutta siitä huolimatta kierrokselle ei tänä vuonna koronan takia tavoitellakaan mitään huippuvuosien väenpaljoutta.

Silonsaaren mukaan ilmoittautumisten määrä on elänyt, ja ilmassa on selvästi taas varovaisuutta. Lopullisen osallistujamäärän näkee vasta paikan päällä elokuun puolivälissä.

– Nyt näyttää siltä, että viranomaisten suositukset on helppo huomioida. Turvavälejä pystytään pitämään, väki jakautuu isolle alueelle ja kyseessä on ulkoilmatapahtuma.

Varsinaista pelkoa tapahtuman peruuntumisestakaan ei siksi ole, eikä uusien rajoituksien varalle ole tehty varasuunnitelmia.

– Jos uusia rajoituksia tulee, katsotaan tilanne sitten.

Osallistujilta Prinsessakierros vaatii kuitenkin myös henkilökohtaisen vastuun tuntemista. Turvavälit on pidettävä ja käsiä puhdistettava, eikä tapahtumaan pidä tulla, jos on vähänkään sairas, Silonsaari muistuttaa.

Myös siihen on alistuttava, ettei kukittajilta kierroksen jälkeen saa halausta. Kukka kyllä on luvassa.