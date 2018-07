Rautjärvellä oleva Tulilammen uimaranta on suljettu toistaiseksi.

Sulkemisen syynä on vesihuoltolaitoksen pumppaamon vikaantuminen. Pumppaamosta on saattanut päästä jätevesiä Tulilampeen, kunta tiedottaa facebook-sivuillaan. Tiedote on lisätty sivuille maanantaina iltapäivällä



Uimarannalla uiminen on kielletty ennenkuin uimaveden laadusta saadaan varmistus. Myös Tulilammen rannan asukkaita kehoitetaan välttämään uimista, sekä Tulilammen veden käyttämistä peseytymiseen.

Sen sijaan matonpesupaikkaa voi käyttää normaalisti.



Kunta kertoo tiedottavansa vedenlaatuun liittyvistä asioista lisää nettisivuillaan, osoitteessa www.rautjarvi.fi, mutta ainakaan aikaisin tiistaiaamuna kunnan sivuilla ei vielä tiedotteita ole.