Etelä-Saimaan sisältötarjonta laajenee — Uutissuomalaisen ja Sunnuntaisuomalaisen juttuja julkaistaan tammikuusta alkaen

Uutissuomalaisen ja Sunnuntaisuomalaisen jutut leviävät tammikuusta lähtien entistä laajemmalle, kun Kaakon Viestinnän viisi lehteä alkaa julkaista niitä.



– Lehtemme kertovat paikallisten asioiden lisäksi, mitä maassa ja maailmalla tapahtuu. Viime aikoina onkin totta vie tapahtunut. On hienoa, että voimme tarjota lukijoillemme Uutissuomalaisen hyvin toimitettua sisältöä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävistä asioista. Sunnuntaisuomalaisen ansiosta meidän lukemistosisältöjemme määrä kasvaa merkittävästi. Samalla paperilehtiemme sivumäärät sunnuntaisin kasvavat nykyisestä, Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja Pekka Lakka sanoo.



Sunnuntaisuomalaisen ja Uutissuomalaisen juttuja julkaistaan tammikuusta alkaen Etelä-Saimaassa, Länsi-Savossa, Kouvolan Sanomissa, Itä-Savossa sekä Kymen Sanomissa. Lehdet ovat osa Mediatalo Keskisuomalaista. Uutissuomalainen on Mediatalo Keskisuomalaisen lehtien ja sanomalehti Karjalaisen yhteinen valtakunnallinen uutistoimitus, joka on erikoistunut yhteiskunnalliseen journalismiin. Uutissuomalaisen juttuja julkaistaan ensi vuonna yhteensä 16 eri lehdessä.



– Uutissuomalaisen toimitus tavoittelee jatkossakin ärhäkästi valtakunnallisia uutisvoittoja. Lupaamme lukijoille myös laadukkaita, taustoittavia juttuja, jotka auttavat jäsentämään yhä monimutkaisempia syy-seuraussuhteita, kommentoi Uutissuomalaisen uutispäällikkö ja Väli-Suomen Median toimitusjohtaja Matti Pietiläinen.



Uutissuomalainen ja Sunnuntaisuomalainen toimivat julkaisijalehtiensä yhteisesti omistamassa tuotantoyhtiössä Väli-Suomen Mediassa, joka on osa Mediatalo Keskisuomalaista. Uutissuomalainen on kahdeksan hengen toimitus, jonka toimittajat työskentelevät julkaisijalehtiensä levikkialueilla eri puolilla Suomea. Toimituksella on esimerkiksi oma eduskuntatoimittaja.Uutissuomalaisen toiminta alkoi kahdeksan lehden voimin helmikuussa 2017. Alusta asti mukana olleet lehdet ovat maakuntalehdet Etelä-Suomen Sanomat, Karjalainen, Keskisuomalainen ja Savon Sanomat sekä Uudellamaalla ilmestyvät Keski-Uusimaa, Uusimaa, Länsi-Uusimaa ja Aamuposti.



Viikonvaihdelukemisto Sunnuntaisuomalainen täyttää ensi vuoden alussa 22 vuotta ja uudistuu täysin. Sitä ovat viime vuosina julkaisseet Etelä-Suomen Sanomat, Karjalainen, Keskisuomalainen ja Savon Sanomat. Sunnuntaisuomalaisen kuuden hengen toimitusta johtaa tuottaja Terhi Nevalainen.



– Sunnuntaisuomalainen tulee lähemmäs ihmistä. Haluamme tarjota lukijoille inhimillisiä kohtaamisia ja ihmisten tarinoita. Seuraamme aikaa ja yhteiskunnallisia tapahtumia, mutta emme ylätasolla vaan nimenomaan tavallisten ihmisten arjessa, Nevalainen toteaa.



Ensi vuoden alussa Sunnuntaisuomalaisen jutut ovat luettavissa nykyistä laajemmin myös Uudellamaalla. Aamupostin, Keski-Uusimaan, Länsi-Uusimaan ja Uusimaan tilaajat voivat lukea viikonvaihdelukemiston juttuja lehtien verkkopalvelusta ja näköislehdestä.



– Sunnuntaisuomalainen täydentää oivallisesti lehtien sisältöä. Palkittu viikkoliite tarjoaa näköislehden tilaajille lisää luettavaa sunnuntaille, jolloin lukemiseen on enemmän aikaa. Verkossa SuSun jutut täydentävät osaltaan lehtien omaa viikonvaihdesisältöä, Etelä-Suomen Median sisältöjohtaja Silja Tenhunen kommentoi.



Sunnuntaisuomalaisen juttuja julkaistaan ensi vuonna yhteensä 13:ssa lehdessä.

Väli-Suomen Median kolmas toimitus on teemasisältöjä tekevä Teemasuomalainen, jonka juttuja julkaistaan jo tällä hetkellä laajasti Mediatalo Keskisuomalaisen lehdissä ja sanomalehti Karjalaisessa.