Jo kuolleeksi luultu norpparouva löytyi eteläiseltä Saimaalta – Venla, ainakin 33, on maailman vanhin saimaannorppa

Juuri Venlalla on suuri merkitys norppakannan elpymiseen Suur-Saimaan alueella.

Maailman vanhin saimaannorppa löytyi tänä keväänä eteläiseltä Saimaalta. WWF:n aluevastaava Ismo Marttinen kuvasi jo kuolleeksi luullun Venla-norpan, joka siirrettiin etelän vesille Savonlinnasta vuonna 1992.

Marttisen mukaan juuri Venlalla on suuri merkitys norppakannan elpymiseen Suur-Saimaan alueella.

Sitä, kuinka vanha Venla tarkalleen ottaen on, ei tiedetä.

– Todellista ikää ei näin vanhoilta naisilta uskalla kysyä, Marttinen nauraa.

Venla oli siirtoistutuksen aikaan sukukypsä eli vähintään viiden vuoden ikäinen. Nyt on se on ainakin 33-vuotias.

Ihan joka vuosi Venlalla ei todennäköisesti ole ollut poikasta, mutta parhaassa tapauksessa niitä on ollut yli 20, sillä poikastuotantoa lasketaan kertoimella 0,82.

Marttinen muistuttaa, että hylkeille on tyypillistä, että ne lisääntyvät koko elinikänsä ajan.

Kuihtuvaa kantaa elvyttämään

Venla oli aikoinaan ainoa siirtoistutettu norppa. Venla siirrettiin Savonlinnan pohjoispuolella sijaitsevalta Haukivedeltä eteläiselle Saimaalle. Siirto tehtiin, koska eteläisen Saimaan norppakanta oli taantumassa ja Venlan toivottiin elvyttävän kuihtuvaa kantaa.

Edellinen varma havainto siitä on toissa keväältä.

Eteläisellä Saimaalla tarkoitetaan Marttisen mukaan tässä Puumalan eteläpuolista vesialuetta eli lähinnä Suur-Saimaata.

Kuvioistaan norppa tunnetaan

Tänä keväänä Marttinen kuvasi Venlan osana Itä-Suomen yliopiston Photo-ID-tutkimushanketta, jossa kerätään kuvapankkia saimaannorppayksilöistä. Saimaannorpan turkin kuviot ovat yksilöllisiä ja pysyviä, joten niitä voidaan käyttää sormenjälkien tapaan yksilöiden tunnistamiseen.

– Oli jättiyllätys kaikille, että vanha Venla-norppa on edelleen hengissä. Samalla löytö on todiste siitä, kuinka erinomainen menetelmä Photo-ID on pitkäikäisen ja harvalukuisen saimaannorpan seurannassa, tutkija Mervi Kunnasranta sanoo WWF Suomen tiedotteessa.

Pääset katsomaan suoraa lähetystä WWF:n Norppalivessä tästä linkistä.