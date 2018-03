Ympäristöväen suosikki kirii sertifikaattikisassa — moni metsänomistaja miettii siirtymistä tiukempaan metsänhoidon standardiin FSC-standardin mukaiselle puulle on nyt kova kysyntä. Marleena Liikkanen Metsäteollisuuden kannattama metsänhoidon sertifikaatti PECF valtasi alaa vuosituhannen alussa. Nyt kirii ympäristöjärjestöjen kannattama FSC-sertifikaatti.

Suomalaisessa puunkorjuussa on tapahtumassa käänne. Suosiotaan nostaa vahvasti kahdesta metsänhoidon standardista ympäristöystävällisemmäksi mielletty ja ympäristöjärjestöjen tukema FSC-sertifikaatti.

Käytössä on ollut kaksi kilpailevaa sertifikaattia. Teollisuus nosti vaatimuksiltaan löysemmän PEFC:n yleisemmäksi vuosituhannen vaihteessa, mutta tuuli on kääntynyt asiakkailta tulevan paineen vuoksi. Molempien sertifikaattien tarkoitus on viestiä vastuullisesta puunhankinnasta.

FSC:n kysyntä on lisääntynyt valtavasti. — Tomi Tarnanen

Ympäristötietoisuus kasvaa metsäalalla

Stora Enson Etelä-Suomen puunhankinta-alueen johtaja Tomi Tarnanen puhuu kulminaatiopisteestä.

— FSC:n kysyntä on lisääntynyt valtavasti, ja se on herättänyt yllättävän paljon kiinnostusta.

FSC-puuta suosivat puun jatkojalostajat, joiden asiakkaat vaativat sitä. Osalle PEFC-puu ei kelpaa lainkaan.

Tarnanen ei ole käänteestä pahoillaan.

— On hyvä, että ympäristötietoisuus lisääntyy. Se auttaa meitä, sillä Suomessa ollaan vahvoja näissä asioissa.

Stora Enson mukaan FSC-sertifioidun puun osuus on Suomessa vajaa kymmenen prosenttia. Yhtiö ei ilmoita osuutta erikseen omasta puunhankinnastaan.

Puuta säästyy hakkuilta, ja hinta paranee

Marleena Liikkanen Sertifikaateissa on erilaisia vaatimuksia muun muassa pystyyn jätettävien puiden määrälle.

FSC-metsässä esimerkiksi viisi prosenttia alasta jää hakkuiden ulkopuolelle. Puroihin ja muihin vesistöihin jätetään hakkuissa selkeä suojakaistale, ja säästettäviä puita jätetään pystyyn tuplasti kilpailevaan standardiin verrattuna.

Stora Enson metsäasiantuntija Timo Pelkonen kertoo monen metsänomistajan harkitsevan tiukempaan sertifikaattiin siirtymistä. Toisaalta kriteerit vähentävät myytävän puun määrää, mutta FSC-puun suuri kysyntä toisaalta antaa paremman hinnan.

Pelkonen sanoo, että osa metsänomistajista haluaa joka tapauksessa säästää metsistään kohteita, joihin hakkuut eivät koske. Niihin voi mennä vaikka retkelle.

— FSC on tulevaisuutta. Asiakkaat haluavat vastuullisemmin käsiteltyä metsää.

Marleena Liikkanen Tehtailla on nyt erityisen kova kysyntä puusta. Kaikki puulajit kelpaavat.

Tiukempi sertifikaatti ei ole vaikeampi

Heikki Skippari sertifioi vaimonsa kanssa omistamansa 50 hehtaarin metsätilan viime syksynä FSC-sertifikaatilla. Metsässä ikänsä kulkeneella ja metsätöitä tekevällä miehellä painoi ratkaisussa sekä luonto että talous. Hänelle sopi hyvin ajatus monimuotoisuuden suojelemisesta, hakattavan alan rajoituksista ja käsittelemättömistä rantametsistä.

— Sitten on myös pieni hinnan parannus ja menekin edistäminen.

Skippari arvioi hintaedun olevan viitisen prosenttia. Skipparin metsätila sijaitsee Vainikkalassa. Hänellä on siellä myös veljensä kanssa kotitila, jonka metsä on PEFC-sertifioitu.

Metsäteollisuus on moittinut FSC:tä hankalaksi metsänomistajalle. Skippari ei kokenut ongelmia.

— Ei se sen vaikeampaa ollut. On hyvä, että säilyy metsää muidenkin kuin taloudellisten juttujen takia.