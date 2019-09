Sisäilmariski monessa kohteessa Luumäellä — Remontin tarvetta on ilmaantunut koulukeskuksessa, terveyskeskuksessa, Joukolassa, Taavettihallissa ja Vallikodissa

Monessa Luumäen kunnan kiinteistössä pitää remontoida kosteusvaurioiden tai sisäilmariskin vuoksi. Sisäilmariski rasittaa kunnantaloa, yhtä koulukeskuksen rakennusta, terveyskeskusta, seuratalo Joukolaa, sisäliikuntapaikka Taavettihallia ja palveluasumisyksikkö Vallikotia.

Niissä on tarpeen toteuttaa korjauksia, joihin kunta ei osannut varautua talousarviota laadittaessa. Korjaustöihin tarvitaan noin 200 000 euroa.

Eniten rahaa nielaisee kunnantalon noin 55 000 euron kunnostustyöt. Koulukeskuksen kunnostus vaatii 46 000 euroa ja Taavettihallin 36 000 euroa.

—Eri kohteilla on budjetoitu eri tavoin kunnossapitomäärärahaa talousarvioon. Nyt anotut lisämäärärahat ovat nimenomaan lisämäärärahaa, täsmentää Luumäen tekninen johtaja Erik Forstén.

Kunnalle tulee kustannuksia riskirakenteiden korjaamisen lisäksi asiantuntijoiden konsultaatiosta, selvityksistä ja näytteiden analysoinnista.

Tarvittavia rakennusteknisiä korjauksia on päätetty toteuttaa pääosin kunnan omana työnä, minkä johdosta on ollut tarpeen palkata olemassa olevan henkilöstön tueksi yksi määräaikainen työntekijä.

Terveyskeskuksen tulevia käyttö- ja remonttitarpeita vaikea ennakoida

Kunnan omaisuudenhoidon kannalta haasteellisin on terveyskeskuksen kiinteistö suuren kokonsa vuoksi. Siinä on päävuokralaisena Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, jonka hyvinvointikeskus palvelee kuntalaisia rakennuksessa. Pinta-alaltaan isoon rakennukseen on kertynyt vuosien varrella korjausvelkaa.

— Tulevaisuuden tarpeita on haastavaa arvioida niin meillä kuin Eksotellakin. Kun katsoo vaikka viisi vuotta taaksepäin, kuinka Eksote on toimintojaan pystynyt kehittämään, voi hyvin olettaa, että tilatarpeet kehittyvät myös seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä on siis meille yhteinen haaste toimia viisaasti ja niin, että taloudelliset satsaukset ovat mahdollisimman tehokkaita pitkässä juoksussa, Forstén pohtii.

Terveyskeskuksessa ongelmana on sisäilmariskit, jonka parantamiseksi on tehty tiivistyskorjauksia kahteen otteeseen.

— Nyt anottu lisämääräraha liittyy pääosin viime vuonna meneillään olleen remontin loppuunsaattamiseen alkuvuodesta. Rakennuksessa on käytössä muutamia ilmanpuhdistimia, joita myöskään ei ollut täysimääräisesti budjetoitu tälle vuodelle.

Kunnantalossa todettu sisäilmaongelmaa

Kunnantalon sisäilmasta on löytynyt raja-arvot ylittävät määrät mineraalivillakuitua. Ongelma on paikallistettu ilmanvaihtojärjestelmään ja korjattu.

Koulukeskuksessa ongelmia on ollut erillisessä C-rakennuksessa, jossa on aineopetustiloja sekä esiopetus.

— Sisäilmariski kulminoituu kellaritiloihin. Siellä tehtiin remontti kesällä ennen koulun alkua. Vanhemmille on lähtenyt tiedote, jossa kerrotaan tehdyistä toimenpiteistä, Forstén kertoo.

Vallikodissa on kartoitettu sisäilmariskiä ja sinne on tilattu ilmanvaihtokanavien nuohous.

Kaisa Juntunen Taavettihallissa meneillään oleva kosteusvaurioremontti tuo hankaluuksia etenkin tavaroiden säilytykseen.

Taavettihallissa varastotiloja remonttiin

Taavettihallissa ja Joukolassa on todettu kosteusvauriot, jotka ovat syntyneet pidemmän ajan kuluessa.

Taavettihallissa kosteusvaurio on maanvastaisessa seinärakenteessa, ja liikuntasalin varastotilat joutuvat siellä remonttiin.

— Taavettihallissa homma on korjattu ulkopuolelta, joten rakennukseen ei tule enää kosteusrasitusta. Jumppaa on vielä sisäpuolella, että saamme sisäilmariskit hallintaan. Sisäpuolen korjaus toteutetaan tämän vuoden aikana, ja koetamme suorittaa työt mahdollisimman pienellä haitalla käyttäjille, Forstén sanoo.

Joukolassa vesikatolta päässyt pieni hidas vuoto oli aiheuttanut lahovaurioita seinärakenteissa. Siellä korjaus on jo tehty.