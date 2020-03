Etelä-Karjalassa on voimassa ruohikkopalovaroitus – Avotulen teko on kielletty, koskee myös risunpolttoa ja makkaranuotioita

Ilmatieteen laitos on julistanut ruohikkopalovaroituksen suureen osaan maata, myös Etelä-Karjalaan. Maasto on lähipäivinä kuivanut hyvää vauhtia, ja eri puolilla maata on maastopaloja jo ollut. Suurilta vahingoilta on toistaiseksi vältytty.

Suurimman osan maastopaloista aiheuttaa ihminen omalla huolimattomuudellaan. Ruohikkopalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty. Tämä koskee myös risujen polttamista ja makkaran paistamista metsässä nuotiolla.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen viestintäpäällikkö Johanna Franzén kehottaa tulen käsittelyssä erityiseen huolellisuuteen samaan aikaan päällä olevan koronavirustilanteen vuoksi.

Franzénin mukaan pelastustoininta turvataan kaikissa oloissa, mutta suuri määrä maastopaloja samaan aikaan henkilöstön mahdollisten sairastumisten vuoksi voi olla hyvin iso haaste.

– On tärkeää, että ihan jokainen kantaa nyt vastuuta siitä, ettei maastopaloja synny huolimattomuuden vuoksi, vetoaa Franzén tiedotteessa.

Toistaiseksi Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella pyörivät vuorot täysillä vahvuuksilla ja myös sopimuspalokunnat toimivat normaalisti.

Ennusteiden mukaan ruohikkopalovaroitus on Etelä-Karjalassa voimassa ainakin lauantaihin 28.3. saakka.

Ajantasaisen varoitustilanteen näkee tästä.