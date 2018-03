Etelä-Karjalan ravintolat suhtautuvat alkoholin ulosmyyntiin epäillen — Teerenpeli aikoo kokeilla Anniskelun jatkaminen puoli kahdesta aamuneljään sen sijaan houkuttelee ravintoloita. Jatkoaikailmoituksen on jättänyt jo kymmenkunta baaria. Mika Strandén Ravintola Old Cock on vielä auki aamuyöhön vanhalla luvalla, mutta aikoo ilmoittaa viranomaisille kello neljään jatkuvasta anniskelusta.

Ravintolat eivät ole heti tuoreeltaan innostuneet mahdollisuudesta myydä alkoholijuomia asiakkaille mukaan. Uuden alkoholilain mahdollistamaa vähittäismyyntilupaa ei ollut vielä viikon alussa hakenut yksikään anniskelupaikka Etelä-Karjalassa.

— Puhelintiedusteluja on tullut asiaa koskien, joten oletan, että lähiaikoina hakemuksia saattaisi tulla, kertoo Etelä-Karjalan anniskelu- ja vähittäismyyntiluvista vastaava ylitarkastaja Markus Leivonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (AVI).

Teerenpeli myy mukaan panimonsa juomia

Kiinnostuksestaan kertoo ravintola Teerenpeli. Lappeenrannan ravintolalla on ketjun yhteisen suunnitelman mukaisesti vireillä vähittäismyyntihakemus. Ravintolapäällikkö Sanna Pulli sanoo, että asiakkaat saavat tulevaisuudessa ostaa mukaan panimoravintolaketjun omia oluita ja siidereitä.

— Etenkin ulkomaalaiset asiakkaat ovat niitä kyselleet, ja on tosi hienoa, että voimme niitä heille ja kaikille muillekin mukaan myydä, Pulli sanoo.

Vähittäismyyntiluvalla voi kaupata anniskelussa olevia enintään 5,5-prosenttisia alkoholijuomia aamuyhdeksän ja iltayhdeksän välillä.

Luvan saamisessa menee aikansa. Markus Leivonen kertoo, että keskimääräinen lupahakemuksen käsittelyaika on 30 vuorokautta. Jos käsittelyssä on ruuhkaa, aikaa voi kulua enemmän. Ulosmyynnin voi aloittaa siitä päivästä, kun lupa astuu voimaan.

Osuuskauppa ei ole hakenut ulosmyyntilupia

Etelä-Karjalan osuuskaupan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Aleksi Vuorinne kertoo, että Eekoo on jättänyt vähittäismyyntiluvat hakematta, koska ei usko myynnille olevan kysyntää.

— Ravintolamme sijaitsevat keskeisillä paikoilla markettien lähellä, ja uskon, että ulosmyynti olisi erittäin marginaalista.

Myös Teerenpeli sijaitsee markettien lähellä, ja sen juomia myyvät myös kaupat ja Alko. Pulli uskoo, että kauppa kävisi silti myös omalla tiskillä.

— Moni haluaisi ostaa paikan päällä.

Vuorinne kertoo osuuskaupankin harkitsevan ulosmyyntiä myöhemmin. Silloin myynti voisi tulla kyseeseen ravintoloissa, joissa se katsoo olevan poikkeuksellisen laaja ja laadukas juomavalikoima. Sellainen on esimerkiksi Birra.

Old Cock ei näe ulosmyynnissä järkeä

Epäuskoisesti ulosmyynnin mahdollisuuksiin suhtautuu myös ravintola Old Cockin toimitusjohtaja Juha Jarva.

— En usko, että siinä olisi järkeä. Pitää katsoa myöhemmin.

Aleksi Vuorinne arvelee, että ulosmyynti voisi olla kaupunkikeskustoita suuremmassa roolissa pienillä paikkakunnilla, joissa ei ole kauppaa, josta alkoholia voisi ostaa.

Mika Strandén Aukiolo kello viiteen voi olla jatkossa tarpeen, sillä Terhi Saldre voi tarjoilla Old Cockin asiakkaalle esimerkiksi kaksi litraa olutta juuri ennen neljää.

Jatkoaikailmoitus tehdään varmuuden vuoksi

Etelä-Karjalan ravintoloista kymmenen oli alkuviikkoon mennessä ilmoittanut aluehallintovirastoon (AVI) pidentävänsä anniskeluaikaansa. Anniskeluaikaa voi jatkaa puoli kahdesta kello neljään AVI:lle tehtävällä ilmoituksella.

Ilmoituksen ovat jättäneet seitsemän Etelä-Karjalan osuuskaupan ravintolaa sekä kolme muuta. AVI:n ylitarkastaja Markus Leivonen kertoo, että jokainen on ilmoittanut anniskeluajan jatkamisesta päivittäin aamuneljään. Hän epäilee, etteivät ravintolat kuitenkaan ole jatkuvasti auki näin myöhään.

Etelä-Karjalan osuuskaupan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Aleksi Vuorinne kertoo, että Eekoon ravintoloiden aukioloista päätetään kokemusten perusteella. Ensimmäinen jatkoajan kokeilupaikka on karaokeravintola Las Palmas.

— Pidempiä aukioloaikoja alamme kokeilla viikolla 12.

Jatkoajasta ilmoittaneet ravintolat

(tilanne 5.3.)

Lappeenranta: Amarillo, Birra, Lamppu, hotelli Lappee, Las Palmas, Kasinoterassi, Giggling Marlin ja Hunaja

Imatra: Vahti ja Bar Q

Luumäki: Kanuuna

Kukaan Etelä-Karjalasta ei ole hakenut lupaa kello 7 alkavaan anniskeluun.

Itsenäisyyspäivän, uudenvuoden, vapun ja juhannuksen aattoyönä saa anniskella kello 3:en ilmoittamatta.

Näin alkoholilaki on muuttunut

Anniskelulupien jakamisesta A-, B- ja C-lupiin luovuttiin. Aiempi anniskeluoikeus muuttui kattamaan kaikkien alkoholijuomien anniskelun.



Anniskelupaikan sisätilaan voi hakea lupaa enintään 5,5-prosenttisen alkoholijuoman vähittäismyyntiin, jota koskevat normaalit vähittäismyyntisäännökset.



Anniskelu on sallittu pääsääntöisesti kello 9—1.30. Juomien nauttiminen on sallittu tunnin ajan anniskelun päätyttyä. Anniskeluaikaa voi jatkaa kello 1.30—4 etukäteisilmoituksella.



Yhteiset anniskelualueet ovat mahdollisia. Anniskelualueella voi olla muitakin toimijoita, esimerkiksi ruuan myyjiä. Anniskelualueeksi käy yleinen katsomotila, jos se on varattu täysi-ikäisille.



Velaksi anniskelu ei ole kielletty, joten maksaminen esimerkiksi mobiilisovelluksilla helpottuu.



Kerralla anniskeltaville alkoholiannoksille ei ole enimmäismäärää.