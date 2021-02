Etelä-Saimaan päivätuottajaksi valittiin Iida Tynnilä

Tynnilä on työskennellyt muun muassa Itä-Savo -lehden uutistuottajana ja toimittajana.

Etelä-Saimaan päivätuottajaksi ajalle 3.5.2021–28.2.2023 on valittu Iida Tynnilä. Tehtävässä Tynnilä johtaa lehden päivittäistä sisältötuotantoa päätoimittajan alaisuudessa ja vetää lehden uutis- ja ajankohtaisosastoa. Tynnilä, 29, siirtyy tehtävään Savonlinnassa ilmestyvän Itä-Savo-lehden uutistuottajan paikalta.

– Odotan innolla ja motivoituneena työskentelyä Etelä-Saimaassa. Lehdessä on tehty viime vuosina hienoa työtä sisältöjen kehittämisessä. Haluan osaltani olla mukana viemässä eteläkarjalaista maakuntajournalismia eteenpäin, kertoo Tynnilä, jonka juuret juontavat Parikkalaan.

Aiemmin hän on työskennellyt myös Itä-Savon uutistoimittajana, urheilutoimittajana ja iltatuottajana sekä Itä-Savon ja Länsi-Savon yhteisenä verkkotoimittajana. Tynnilä on tehnyt toimittajan töitä myös Iltalehdessä ja Parikkalan-Rautjärven Sanomissa. Koulutukseltaan Tynnilä on medianomi (AMK) Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.

Etelä-Saimaan nykyinen päivätuottaja Aino Heikkonen siirtyy työkiertoon mediatalo Keskisuomalaisen yhteistoimitukseen Sunnuntaisuomalaiseen.