Lappeenrannan Sairaalamäellä sijaitsevat entiset sairaala- ja asuinrakennukset ovat tulleet myyntiin. 1890-luvulla valmistuneet kohteet omistaa Senaatti-kiinteistöt, ja ne myydään erikseen.

Senaatti-kiinteistöjen Itä-Suomen aluejohtaja Jyrki Reinikainen kertoi Etelä-Saimaalle vuosi sitten, ettei valtiolla ole rakennuksille sellaisenaan käyttöä.

Sairaalarakennuksen alakertaa on vuokrattu steinerpäiväkoti Tontuntuvalle. Tontuntupa sijaitsi aiemmin muonavarastona ja soittokunnan rakennuksena tunnetussa asuinrakennuksessa, jonka tilat tuhoutuivat osittain tulipalossa viime vuoden joulukuussa.

Palaneen rakennuksen kuntoarviossa kerrotaan, että palo rajoittui rakennuksen toisen kerroksen vasempaan nurkkahuoneeseen. Tuli tuhosi muun muassa täysin tilan katto- ja seinärakenteet sekä osittain yläpohja- ja väliseinärakennetta. Muissa tiloissa on savun ja sammutusveden vaurioittamia rakenteita.

Minna Mänttäri Sairaalamäen tulipalosta tulee joulukuussa kuluneeksi vuosi. Arkistokuva.

Kiinnostusta löytyy

Rakuunamäkeen kuuluva Sairaalanmäki on osa Lappeenrannan varuskunta-aluetta, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Rakennukset on suojeltu.

Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Asko Taskila kertoo sähköpostitse, että rakennukset ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja niistä on tullut kymmeniä kyselyitä.

Perjantaina puoleen päivään mennessä molemmista rakennuksista oli tehty kaksi huutoa. Korkein tarjous sairaalarakennuksesta oli 102 000 euroa ja osittain palaneesta soittokunnan rakennuksesta 32 000 euroa.

– Huudot tulevat yleensä viimeisenä päivänä ja lähellä huutokaupan loppua, Taskila sanoo.

Alue sai kesällä uuden asemakaavan, jossa se on osoitettu keskeisiltä osiltaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Alueelle voidaan sijoittaa myös asuin-, majoitus- ja ravintolatiloja, päiväkoti- sekä vanhusten palveluja.

Huutokauppa päättyy tiistaina 24. marraskuuta.