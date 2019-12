Kaupungintalon kiekkopysäköintipaikkoihin rajoituksia, noin 30 kiekollista paikkaa siirtyy arkisin kymmeneksi tunniksi työntekijöiden käyttöön

Lappeenrannan kaupungintalon katutasokerroksen pysäköintiin tulee muutoksia vuoden vaihteessa.

Brahenkadun puolella olevat kiekolliset pysäköintipaikat siirretään kaupungintalon työntekijöiden käyttöön arkipäiviksi kello 7.00 ja 17.00 väliselle ajalle. Arkisin 17.00—7.00 ja viikonloppuna pysäköintipaikat säilyvät yleisessä käytössä alueen liikennemerkkien osoittamalla tavalla.

Kaupungin tiedotteen mukaan noin 30 pysäköintipaikan tarve on syntynyt, kun kaupungintalon tilojen käyttöä on tehostettu ja sen myötä taloon on siirtynyt työntekijöitä kaupungin muista toimipisteistä.

Kaupungintalolla asioivia varten löytyy 13 parkkipaikkaa ja yksi invapaikka, jotka sijaitsevat katutason yläpuolella. Paikkoihin tarvitaan kaupungintalon vahtimestarilta saatava P-lupa.