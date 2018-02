The Switchille miljoonien eurojen investointi — Lappeenrantaan rakennetaan uusi ympäristöteknologian kehittämiskeskus Niina Villman The Switch toimii vuoratiloissa Salpauselänkadulla. Hallin laajennus alkaa keväällä.

Yaskawa-konserniin kuuluva The Switch laajentaa toimintaansa Lappeenrannassa.

Jatkossa The Switch muodostaa konsernin sisällä kokonaan oman uusiutuvaan energian hyödyntämiseen ja ympäristötekniikkaan keskittyvän divisioonan. Sen myötä Yaskawa investoi useita miljoonia euroja Lappeenrantaan perustettavaan uuteen kehityskeskukseen.

Keskuksessa tutkitaan uusiutuvan energian hyödyntämistä. Käytännössä Lappeenrantaan rakennetaan uusi testausyksikkö, jonka avulla The Switch aikoo kasvattaa omaa tuotekehitystoimintaansa. Investoinnin jälkeen yhtiö tarvitsee uutta työvoimaa lähivuosina Suomen yksikköihinsä Lappeenrantaan, Vaasaan ja Helsinkiin noin 20 henkilöä.

Myös Lappeenrannan toimitilat ja yliopisto mukana

The Switch toimii Lappeenrannassa Salpausselänkadulla Lappeenrannan Toimitilat Oy:n vuokralaisena. LaTo aloittaa keväällä hallin laajennuksen ja The Switch jatkaa tiloissa vuokralaisena. Yaskawa-konserni puolestaan rahoittaa tiloihin rakennettavan teknisen laitteiston. Myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto on mukana hankkeessa.

Testausyksikkö valmistuu vuoden 2019 aikana.

Yaskawa Electric Corporation on maailman johtavia liikkeenhallinnan, robottiautomaation ja järjestelmäsuunnittelun teknologiatoimittajia. Vuonna 1915 perustettu yhtiö tarjoaa moottorisovelluksia, teollisuusautomaatiota, mekatroniikkaa ja edistyksellistä robotiikkaa.