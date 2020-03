Eksoten kotihoidosta on taas tehty neljä kantelua ja pääluottamusmiehen mukaan työntekijät väsyvät ihan entiseen malliin

Eksoten kotihoidon työntekijöiden kuormitus on taas kasvanut huolestuttavalle tasolle. Syksyllä alkaneet ja juuri päättyneet yt-neuvottelut ovat vielä pahentaneet tilannetta.

– Tämä talvi on ollut erittäin haastava. Yhteistoimintaneuvottelut ovat vaikeuttaneet henkilöstön palkkaamista, selvittää Eksoten terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Yt-lain takia neuvottelujen aikana ei voi laittaa paikkoja auki tai palkata sijaisia kuin lyhyiksi pätkiksi.

Lisävitsauksena tulivat sairastumisaallot.

– Influenssa, rs-virus, norovirus. Lyhkäisiä poissaoloja on paljon, eikä sijaisia aina saada, selvittää kotihoidon palvelupäällikkö Miia Inna.

Karhulan mukaan nyt ainakin yt-patouma näyttää selkeytyvän.

– Juuri avoinna olleisiin 10 lähihoitajan toimiin oli liki 60 hakijaa, kertoo Karhula.

Eksote tarvitsee aiempaa enemmän työntekijöitä myös vuoden alusta voimaan tulleen työaikalain takia.

– Teemme kaikkemme työhyvinvoinnin eteen ja vähennämme kotihoidon kuormitusta muun muassa palveluasumisen paikkojen lisäostoilla.

Esimerkiksi viime vuonna Eksoten rekrytointipalveluissa oli 52 hoitajahakua kotihoitoon. Yhdessä haussa oli yleensä tarjolla useita työpaikkoja.

Kanteluita vireillä aluehallintovirastossa

Koko maata vaivaava henkilöstöpula osuu Eksotelle erityisen huonoon saumaan. Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyn kantelun takia Eksote parhaillaan yrittää saada kotihoitoaan apulaisoikeusiamiehen päätöksen vaatimalle tasolle.

Eksote antoi hiljattain selvityksen Valviralle siitä, miten se on korjannut apulaisoikeusasiamiehen huomaamia puutteita. Prosessi on edelleen kesken.

Superin oikeusasiamiehelle toissakesänä tekemän kantelun jälkeen Eksoten kotihoidosta on tehty ainakin neljä kantelua Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (Avi).

Ylitarkastaja Päivi Vainio Etelä-Suomen Avista selvittää, että yhteen kanteluun on annettu kirjevastaus. Kaksi kanteluista on salassa pidettäviä. Vuosi sitten maaliskuussa tuli vireille yksi kantelu, joka on siirretty valvonta-asiana käsiteltäväksi. Käsittely on kesken.

Käyntejä on joko jäänyt tekemättä tai esimerkiksi iltakäynti on tehty useita tunteja aiemmin kuin suunnitelmaan on merkitty. — Päivi Vainio

Vainion mukaan kaksi kantelua koskee sitä, ettei asiakkaan palvelu ole toteutunut palvelusuunnitelmaan kirjatulla tavalla.

– Käyntejä on joko jäänyt tekemättä tai esimerkiksi iltakäynti on tehty useita tunteja aiemmin kuin suunnitelmaan on merkitty, selvittää Vainio.

Lisäksi Avin terveydenhuoltoyksikössä on vireillä yksi Eksoten alueen kotihoitoa koskeva kantelu.

Riitta Kumpulainen Joskus joutuu hoitamaan vieraan tiimin asiakkaita. Arkistokuva.

Työntekijäpula ei ole hyväksyttävä peruste ongelmiin

Ylitarkastaja Mervi Piri Etelä-Suomen Avista toteaa, että rekrytointiongelmat koko maassa ovat tiedossa. Se ei kuitenkaan kelpaa perusteeksi sille, että kotihoidon palveluissa on puutteita.

– Ei tuollaisen syyn perusteella saa heikentää asiakkaiden turvallisuutta.

Pirin mukaan kuntayhtymän on tällaisessa tilanteessa mietittävä, voisiko palvelun järjestää jollain muulla tavalla. Ostopalveluihin on turvauduttava tarvittaessa.

– Voi myös kysyä, onko kaikkien kotihoidon asiakkaiden oikea hoitopaikka kotona? Työnantaja voi myös parantaa työolosuhteita tekijöiden houkuttelemiseksi.

"Tilanne on vain päässyt jo niin pahaksi"

Eksoten Superin pääluottamusmiehen Katja Laitisen mukaan kyse ei ole mistään yt-neuvottelujen tuomasta poikkeustilasta vaan pitkään jatkuneesta ongelmasta.

Laitinen kertoo, että kotihoidon tilanne parani joksiksin aikaa Superin tekemän kantelun jälkeen, mutta kriisiytyi uudelleen.

– Ihmiset väsyvät taas ihan entiseen malliin kuorman alle, sanoo Laitinen.

Laitinen kiittelee Eksoten kotihoidon palvelupäällikön Miia Innan tehneen "valtavan hyvää työtä".

– Mutta tilanne on vain päässyt jo niin pahaksi. Ei kukaan jaksa tehdä töitä sillä tahdilla, mitä nyt tehdään. Yhteydenotot kuormituksesta minuun päin ovat taas lisääntyneet.

Laitisen mukaan kotihoitoon voisi houkutella tekijöitä, jos työolot paranisivat ja esimiestyö saataisiin kattavasti kuntoon. Laitisesta on hyvä, jos Eksote hankkii lisää tehostetun palveluasumisen paikkoja.

Olemme porukalla puhuneet, että kohta sairaslomat paukkuu, jos ei asialle tehdä jotain. — Inka Karjalainen

– Päättäjien silmät viimein aukeavat: jokaista ei voi hoitaa kotona.

Eksote on lisännyt kotihoidon henkilökuntaa ja ostanut kotipalvelua myös yrityksiltä paikkaamaan pulaa. Eksote myös kouluttaa oppisopimuskoulutuksella lähihoitajia.

Laitisen käsityksen mukaan asiakaskäyntien määrä on kuitenkin kasvanut huomattavasti enemmän kuin henkilöstöä on lisätty.

– Asiakkaiden hoidettavuus on lisääntynyt huomattavasti.

Kai Skyttä Työlistat muuttuvat ja tehdään tuplavuoroja sijaispulan takia, kertoo lähihoitaja Inka Karjalainen.

Lähihoitaja: Pitää etsiä osoitetta ja parkkipaikkaa

Savonlinnasta Lappeenrantaan viime kesänä muuttanut lähihoitaja Inka Karjalainen aloitti Eksoten kotihoidossa elokuussa.

– Kun otin yhteyttä Eksoten rekryyn, niin samana päivänä tuli jo puhelu, että tuletko, muistelee Karjalainen.

Karjalainen viihtyy työssään ja suosittelee muitakin vain rohkeasti sitä kokeilemaan. Kuitenkin sijaispula tekee kotihoidosta kuormittavaa.

– Päivän työlista saattaa muuttua, kun tulet työpaikalle. Aina ei voi ennakoida, mitä on luvassa.

Jos sijaisia ei ole onnistuttu palkkaamaan, työlistat muuttuvat tiuhaan. Tuolloin saattaa joutua tekemään myös toisen tiimin töitä.

– Oman tiimin asiakkaat tuntee ja heidän asuinpaikkansa tietää samoin kuin sen, miten näppärimmin pääsee seuraavaan kohteeseen.

Toisen tiimin asiakas sen sijaan mutkistaa työntekoa.

– Pitää etsiä osoitetta, pitää etsiä parkkipaikkaa. Aikaa menee myös siihen, että lukee muitten kirjauksia siitä, että miten muut ovat tämän asiakkaan kanssa toimineet ja miten siellä on mennyt.

Jos sijaisia puuttuu, on hankala sopia niin sanottujen paripaikkojen käynneistä. Näissä asiakas tarvitsee samaan aikaan kahta hoitajaa, ja heidät pitäisi saada paikalle samaan aikaan.

Karjalainen kertoo, että moni joutuu tekemään tuplavuoroja sijaispulassa.

– Olemme porukalla puhuneet, että kohta sairaslomat paukkuu, jos ei asialle tehdä jotain.