Kuu painuu Maan varjoon keskiviikkona — Meteorologi lupailee kuunpimennyksen näkyvän Lappeenrannassa, kun pilvipeite rakoilee Seppo Rautiovaara Kuunpimennys tapahtuu, kun Kuu jää Maan varjoon.

Vuoden ensimmäinen kuunpimennys näkyy iltapäivällä keskiviikkona, mikäli pilvet sen sallivat.

Kuun puolivarjopimennys alkaa jo kello 12.51 ja kuunpimennyksen täydellinen vaihe alkaa kello 14.52. Pimennys on syvimmillään kello 15.30.

Kuunpimennyksen täydellinen vaihe päättyy kello 16.08, ja puolivarjopimennys päättyy tasan kaksi tuntia myöhemmin.

Meteorologi Nina Karusto Ilmatieteen laitokselta antaa toivoa lappeenrantalaisille. Taivas saattaa hyvinkin olla pilvetön.

—On mahdollista, että kuunpimennys näkyy Lappeenrannassa. Pilvipeite rakoilee yleisesti. On kuitenkin riskiä myös pilvipeitteelle.

Jos pilvipeite pysyy suotuisana, lappeenrantalaisilla kuuhulluilla on tuuria, sillä Ursan mukaan pimennyksen täydellinen vaihe voidaan erottaa Kokkola-Lappeenranta-linjan koillispuolella.

Kokonaan täydellinen vaihe näkyy Suomessa vain Inarin ja Utsjoen kuntien alueella.

Ursan mukaan tammikuinen kuunpimennys on kuitenkin haastava havaittava siksi, että pimennyt kuu on matalalla, ja etelässä se on jo alkanut poistua täysvarjosta kuun noustessa.

Kuunpimennys on tilanne, jossa Maan varjo liukuu Kuun päälle, kun Aurinko, Maa ja Kuu ovat samalla suoralla. Ursan ohjeiden mukaan kuunpimennystä on täysin turvallista katsoa paljain silmin.

Seuraava täydellinen kuunpimennys nähdään Suomessa heinäkuussa.