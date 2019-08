Miekkojen kalsketta ja traktorien pörinää — Linnoituksen perhepäivä tarjosi muun muassa koirien silitystä ja vinkkejä keskiaikaiseen lähitaisteluun

Lauantaina linnoituksessa satunnainen kulkija saattoi luulla kävelleensä sisään historialliseen seikkailuelokuvaan. Keskiaikaiset miekat kalskahtelivat komeasti Isto Sipilän ja Matias Kuikan miekkailunäytöksessä.

Linnoituksen Vanhankaupungin päivät houkuttelivat lauantaina paljon lapsiperheitä paikalle, ja ritarimeininki toi tapahtumaan ripauksen jännitystä. Lappeenrannan historiallisen miekkailun seura pystytti Etelä-Karjalan museon edustalle teltan, jossa lapset pääsivät hypistelemään ritariajan miekkoja ja kokeilemaan haarniskan käsineitä.

Minna Mänttäri Isto Sipilä ja Matias Kuikka ottivat toisistaan mittaa harjoitusasein. Lappeenrannan historiallisen miekkailun seura harjoittelee pitkämiekan käyttöä.

Isto Sipilä selittää, että seuran jäsenet harjoittelevat historiallista miekkailua 1400-luvulla julkaistun miekkailuoppaan pohjalta.

— Tämä kuvaa kaikkea, mitä sen ajan ritarin pitää tietää lähitaistelusta. Täällä on aseettomia tekniikoita, painia, tikaria, miekkaa, hän esittelee kirjaa.

— On miekkailua panssaroituna ja ilman, sekä myös isommilla aseilla, kuten kirveellä ja keihäällä.

Minna Mänttäri 1400-luvulla Italiassa julkaistu opas avaa ritarien lähitaistelun saloja.

Katariinan aukiolle pysäköidyt vanhat traktorit houkuttelivat paljon väkeä paikalle. Tero Kosunen ajoi 50-luvun traktorinsa paikalle Lasolan kylältä.

— Tämän runko löytyi Lemiltä yhdestä ladosta raatona. Osia on kerätty ympäri Suomea, hän esittelee menopeliään.

Kosunen kertoo, että kauniina kesäpäivinä hän päräyttää toisinaan traktorilla torille syömään vetyä.

— Kyllä se vähän katseita kerää, hän myhäilee.

— Tykkään liikkua näin, vaikka vauhti ei ole niin kova kuin moottoripyörämiehillä.

Minna Mänttäri Tero Kosunen pistäytyy toisinaan traktorilla torilla syömässä vetyä.

Tapahtumassa kävi näyttäytymässä myös Lappeenrannan VPK:n paloauto vuodelta 1939.

— Tämä on käsitykseni mukaan vapaaehtoisten palokuntien Lappeenrannan ensimmäinen paloauto, kertoo VPK:n ryhmänjohtaja Tuukka Vuorinen.

Nykyihmisen silmään pistää se, että 30-luvun paloautossa ei ole lainkaan kattoa.

— Tähän on ollut olemassa sellainen rättikatto, mutta se on vuosien saatossa hävinnyt johonkin. Sitä on pääasiassa käytetty talvikelissä. Muutenhan tämä on ollut ihan avoauto, Vuorinen selittää.

— Jos oikein muistan, viimeiset hälytykset tällä on ajettu joskus 60-luvun lopulla.

Minna Mänttäri Tuukka Vuorinen saapui linnoitukseen VPK:n vanhalla paloautolla.

Suomen Kennelliiton kaverikoirat päivystivät Majurskan talon nurmikentällä, ja silittäjiä riitti.

— Tämä on tällainen juhlahetki kaverikoirille, ihastelee Lumi-koiran ohjaaja Aila Hult.

Hult selittää, että Lumi innostui kovasti, kun parinkymmenen traktorin letka päristeli linnoituksen portista sisään.

Lotta-koira veti intoa puhkuen ohjaajaa perässään ja kiersi hihnansa tiukasti toimittajan ympäri.

— Tulimme tähän vasta ja tämä on vähän tällainen, että se haluaa tutustua kaikkiin, Lena Bergman-Särkelä selittää Lotan puolesta.

Kaverikoirien työnä on käydä helliteltävänä monenlaisissa laitoksissa, kuten kouluissa, vanhainkodeissa ja sairaaloissa. Hult kertoo, että Lumi paiskii hommia myös lukukoirana Lappeenrannan kirjastoissa.

— Lukukoiratoiminta on suunattu juuri lukemaan opetteleville ja oppineille lapsille. Se kehittää ääneenlukemisen taitoa. Tässä on kuuntelija, joka ei kritisoi ja korjaa virheitä, mutta kuuntelee ja nauttii siitä lukuhetkestä, hän selittää.