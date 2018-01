Tyhjät kivijalkakaupat kuuluvat Imatrankosken katukuvaan — tällä hetkellä ydinkeskustassa on 15 liiketilaa tyhjillään Jotkut liiketilat olleet tyhjänä jo vuosien ajan. Tähän on vain totuttava, arvioi pitkän linjan kiinteistönvälittäjä. Uutta Napinkulmaa tarvitaan silti — vain kokoluokasta on eriäviä näkemyksiä. Anu Pakarinen Valentina Suchkova Viipurista lepuutti jalkojaan keskiviikkona Imatrankosken K-supermarketin aulassa. Takana tyhjä liiketila.

Sexy hair, lukee aution liikehuoneiston näyteikkunassa Imatrankoskella. Sisätiloissa näkyy vain kaksi esinettä: orpo palovaroitin ja siitä irrotettu patteri.

Kävelykierros Imatrankosken ydinkeskustassa tuottaa monta samankaltaista osumaa. Katutasosta löytyy kaikkiaan 15 tyhjää liiketilaa.

Laskenta tehtiin Lappeentien R-kioskin risteyksen ja Napinkulman välisellä alueella sekä Tainionkoskentien varressa.

Mukana olivat myös K-Supermarketin kauppakeskus, Koskentorin liikekeskus sekä Tori-Galleria.

Kenkäkauppa lopetti toimintansa 2015. Teippaukset ja kyltit ovat yhä paikallaan.

Tiimari tyhjeni 2013

Kuusi kerrosta Imatran arvokkaimmalle paikalle Valtionhotellin ja kosken naapuriin on liikaa, Kärkäs-Sund sanoo.

Pahimmassa tapauksessa tyhjilläänoloa on jatkunut jo vuosia.

Esimerkiksi Kenkävuoksen myymälä Koskenpartaalla autioitui vuonna 2015.

Vielä pidempään hiljaiseloa on riittänyt entisessä Tiimarissa. Iso liiketila Lappeentien varressa on ollut vain satunnaisessa käytössä syksyllä 2013 tapahtuneen Tiimarin konkurssin jälkeen.

Tiimarin liiketilaa on viime aikoina esitelty muutamalle potentiaaliselle vuokralaiselle, mutta sopimusta ei ole syntynyt, kertoo nykyinen kiinteistövälittäjä.

— Kokoluokka on varmaan suurin ongelma. Tila on turhankin iso ja vaikeasti jaettavissa. Vaikea löytää sellaista yrittäjää, jolla on koko tilalle käyttöä, sanoo , kertoo myyntipäällikkö Tiina Kytösalmi SKV kiinteistönvälityksestä.

Osa nykyistä katukuvaa

Tiimari sulkeutui 2013 ja ollut sen jälkeen vain satunnaisessa käytössä.

Ylipäätään vanhat liiketilat kelpaavat ostajille tai vuokraajille huonosti. Sellaisenaan ne eivät yksinkertaisesti sovellu enää kaupan tarpeisiin, tietää Imatran seudun kehitysyhtiön toimitusjohtaja Aki Keskinen.

Myös taloustilanne ja kaupan rakenteen muutokset vaikuttavat.

— Erikoistavarakaupalla on mennyt huonosti. Ilmiö on tuttu Helsinkiä myöten. Kivijalkakaupat ovat vaikeuksissa, Keskinen sanoo.

Tiina Kytösalmi arvelee, että vanhoihin, tyhjiin liiketiloihin kannattaa jossain määrin vain totutella.

— Tiettyjä liiketiloja on vain tyhjillään. Se on osa kaupunkikuvaa tällä hetkellä.

Koskentorillakin tyhjää

Tori-Galleriassa on lähes 500 neliötä liiketilaa tyhjillään. 300 neliötä vapautui lokakuussa, kun Emotion muutti Mansikkalan Prisma-keskukseen.

Autioita näyteikkunoita on toisaalta uudehkoissakin kiinteistöissä, kuten liikekeskus Koskentorilla ja Tori-Galleriassa.

Viime kesänä lopettaneen Jack & Jonesin / Vero Modan paikalle ei ole löytynyt uutta toimijaa.

Naapurissa Tori-Galleriassa on peräti neljä liiketilaa, liki 500 neliötä, tyhjillään.

Kiinteistöt omistaa Imatran kaupunkikonserni. Imatran YH-rakennuttajan toimitusjohtaja Lassi Nurmi myöntää kaupankäynnin kärsineen Einonkatu 6:n työmaan takia. Hän uskoo tyhjien liiketilojen taas täyttyvän, kun rakennustyöt vieressä valmistuvat.

— Tiedustelujen perusteella kysyntä on piristymään päin. Kevättä kohden tilanne paranee, Nurmi uskoo.

Mitä sanoo Imitsin uusi puheenjohtaja?

Imatrankosken tyhjien liiketilojen suuri määrä saa Imatran kaupunkikeskustat Imitsin tuoreen puheenjohtajan Tiina Kärkäs-Sundin huokaamaan.

Ikävä juttu, sillä tarjonta lisää houkuttelevuutta, Virkkukoukkusen yrittäjä mietiskelee.

Sama pätee päinvastoin. Mitä autiommalta keskusta näyttää, sen hanakammin ostoksille lähdetään muualle.

Jo nyt Imatrankosken erikoistavarakaupat ovat menettäneet asiakkaita Prismakeskukseen, Kärkäs-Sund sanoo. Vielä pahempi kilpailija on verkkokauppa.

— En halua syyllistää ketään. Asiakas päättää, missä halua pyöriä. Pitää satsata sellaiseen ympäristöön, että ihmiset haluavat jalkautua. Itse menen kauppaan kuin näyttelyyn. Esimerkiksi hyvin hoidettu kaupan vihannestiski on todella kaunis, Kärkäs-Sund kertoo.

Viihtyisyyttä lisää, kiitos

Imitsin tuore puheenjohtaja vierastaa Napinkulman uudishankkeen isoa mittakaavaa.

Viihtyisän ympäristön puolesta puhuu myös Imatran seudun kehitysyhtiön puheenjohtaja Aki Keskinen. Imatrankosken yleistä vetovoimaa ja ympäristöä tulisi hänen mielestään kohentaa vaikkapa jatkamalla kävelykadun aluetta.

— Napinkulman hanke on tärkeä, mutta tekemistä on paljon muutakin. Tarvitaan Imatrankosken aktiivista kehittämistä, Keskinen korostaa.

Hänestä Imatrankosken pidemmän ajan näkymät ovat ”ihan positiiviset”. Eivät kaupunkien keskustat tule mihinkään häviämään, Keskinen sanoo.

”Kuusi kerrosta on liikaa”

Myös Tiina Kärkäs-Sund pitää Napinkulman hanketta Imatrankosken kehityksen kannalta tärkeänä.

Imatrankoskelle aukeaa hyvä mahdollisuus saada uutta virtaa ja uusia palveluja. Uudisrakennuksen suunniteltu mittakaava kuitenkin hirvittää häntä. Kuusi kerrosta Imatran arvokkaimmalle paikalle Valtionhotellin ja kosken naapuriin on liikaa, Kärkäs-Sund sanoo.

— Sanon tämän kaupunkilaisena. Nykyinen röttelö joutaa pois, mutta kuusi kerrosta tuntuu tosi kauhealta.

— Imatra on niin pieni kylä, että toivoisin sympaattisen ulkonäön säilyvän. Ei tehtäisi kauhean kylmää ja korkeaa, vaan pysyttäisiin siinä mittakaavassa, mitä oikeasti tarvitaan tilojen suhteen, Kärkäs-Sund sanoo.

Imatran YH-rakennuttajan toimitusjohtaja Lassi Nurmi on Napinkulman hankkeesta aivan eri mieltä.

Keskustassa on tapana rakentaa ylöspäin, hän muistuttaa. Sitä paitsi ei Einonkadunkaan uudisrakennus pistä silmään, vaikka sekin on kuusikerroksinen, Nurmi jatkaa.

— Tehdään keskustaa tiiviimmäksi ja saadaan alueelle enemmän ihmisiä ja vipinää, Nurmi sanoo.

Lisää elämää, ihmisiä ja tapahtumia

Lisää vipinää haluaa Kärkäs-Sundkin. Uudessa roolissaan Imitsin veturina hän haluaa olla ennen muuta yrittäjien tsemppari.

Kipinä uuteen tehtävään syttyi visiitillä Kuopiossa, jossa järjestetään suursuosion saaneet katusoittofestivaalit sekä muita kengännauhabudjetilla toteutettuja tapahtumia. Jotain samanlaista hän toivoisi Imatralle.

— Olisi kiva, että alueella olisi elämää, ihmisiä ja tapahtumia. Niitä pitää tehdä, sanoo hän päättäväisesti.



Ydinkeskustan katutason tyhjät liiketilat:



Lappeentie: Tiimari, Karjalan matto

Koskenparras: Gioello, Kenkävuoksi

Napinkulma: Seppälä, EKOP

K-supermarketin kauppakeskus: Tyhjillään yksi pieni liiketila. Lisäksi kolme liiketilaa tyhjenee lähiaikoina (Niinistö Cafe, EKOP, Finlaysonin pop-up -myymälä)

Tainionkoskentie: Entinen Virkkukoukkunen, Unique Day Spa sekä viereinen pieni liiketila

Koskentori: Vero Moda / Jack & Jones

Tori-Galleria: Emotion, Cream ja kaksi muuta liiketilaa