Sadat moottoripyörät valtasivat Luumäen – Motoristeja tuli Virosta ja Ahvenanmaalta asti

Luumäellä kuuluu ääni, joka kertoo hevosvoimista. Paikalla on yli 100 kulkupeliä, joiden pauhu levittää moottoripyöräilyn ilosanomaa.

Käynnissä on moottoripyörätapahtuma, joka kantaa nimeä Rock Lake Picnic. Tapahtuma on jatkoa Imatran Varpasaaressa aiemmin järjestetyille Saimaa Picniceille. Tapahtuma on kaksipäiväinen. Nyt on käynnissä tapahtuman toinen päivä. Tapahtuma järjestetään Salpa-hotellin ympäristössä.

Paikalla on motoristeja ympäri maata. Eräs osallistuja on tullut Ahvenanmaalta asti.

Kai Skyttä Pekka Eskelinen on rakentanut moottoripyöränsä runkoa lukuun ottamatta kokonaan itse.

Pekka Eskelinen on huristellut Luumäelle edeltävänä päivänä Hämeenlinnasta. Kilometrejä moottoripyörän selässä on tänä vuonna takana jo 4 000.

Eskelinen kertoo, että pyörän rakentelu ja tuunaaminen on puolet huvista.

– Osa moottoripyöräilijöistä pitää vain ajamisesta.

Pyörä on runkoa lukuun ottamatta Eskelisen itse rakentama. Runko on vuodelta 1976. Pyörän jättimäinen etupyörä on Yhdysvalloista. Hän kertoo, ettei kyseistä etupyörää saa mistään muualta.

Eskelisen mukaan menopeli on jättimäisestä koostaan huolimatta hyvä ajaa. Hän sanoo, että kaarteissa vain pitää olla tarkkana, joka vaati aluksi opettelua.

– Moottoripyörän hyrrän voima vaikuttaa kääntyvyyteen, Eskelinen sanoo ja havainnollistaa, miten pyörää tulee kallistaa kääntyessä.

Eskelinen on harrastanut moottoripyöräilyä 1980-luvun puolivälistä saakka. Hän omistaa tällä hetkellä 3 pyörää. Hän on lähtöisin Lappeenrannasta, josta hän muutti Hämeenlinnaan 8 vuotta sitten.

Kai Skyttä Tällaisen moottoripyörän eturenkaan saa hankittua vain Yhdysvalloista.

Kai Skyttä Eskelinen sanoo, että pyörän rakentelu on puolet koko huvista.

– Aika tasan 60 kilometriä ajaa kotipihasta tänne. Ei paha matka, sanoo imatralainen Tapsa aurinkotuolin pohjalta. Hän haluaa esiintyä jutussa etunimellään.

Moottoripyöräilijöiden suosimat nahkavaatteet voivat olla melkoisen kuumat tällä helteellä.

Tänään aurinko porottaa pilvettömältä taivaalta. Tapsan farkkuvaatetus sopii hyvin kuumalle kelille.

– Näistä menee ajaessa ilma hyvin läpi. Tietenkin, jos kaatuu nämä eivät suojaa kovin hyvin. Ei saa kaatua.

Tapsalla on 21. kesä menossa moottoripyöräharrastuksen parissa. Hänellä on tällä hetkellä 3 moottoripyörää. Ensimmäinen on ostettu vuonna 2000, toinen 2010 ja kolmas 2015. Jokainen pyörä on miehelle rakas. Hän kertoo, ettei raaskisi luopua niistä yhdestäkään. Päin vastoin, moottoripyöriä voisi olla enemmänkin.

– Aina löytyy mielenkiintoisia moottoripyöriä myynnissä, jotka voisin ostaa, jos vain olisi ylimääräistä rahaa, hän nauraa.

Kai Skyttä Tapsa kerää voimia illan koitoksia varten.

Kai Skyttä Moottoripyöriä Luumäellä siistissä rivissä.

Kai Skyttä Tapahtumaan tultiin myös Ahvenanmaalta.

Kai Skyttä Pyöriä odottamassa tositoimia ennen Kivijärjen ympäriajoa.

Kai Skyttä Merirosvot ovat täällä.

Ennen kuin juhlat pääsevät täyteen vauhtiin ja bändit nousevat lavalle, ajetaan Kivijärvi Run. Silloin pyörät ajavat letkassa ympäri Kivijärven.

Hotellin terassilla istuvat Hannelle Kinnunen ja Tiia Jyrkänne. Heiltä järven ympäriajo menee tällä kertaa sivu suun.

– Meille unohdettiin mainita ympäriajosta. Tuli vahingossa jo tilattua juotavaa, Jyrkänne nauraa.

He ovat tulleet paikalle edeltävä iltana Sippolasta ja Valkealasta.

Jyrkänne kertoo moottoripyöräpiirien olevan pienet. Muutamia tuttuja on jo tullut Luumäellä vastaan.

Jyrkänteelle moottoripyöräharrastus siirtyi vanhemmilta, joista molemmat ovat alan harrastajia.

Kinnunen kertoo, että hänellä on ollut elämässään 6 moottoripyörää.

– Nykyisellä mennään niin pitkiä matkoja kuin sillä sattuu kulloinkin pääsemään, Kinnunen nauraa viitaten vanhan moottoripyöränsä huonoon kuntoon.

Kai Skyttä Hannele Kinnunen (vas.) ja Tiia Jyrkänne jättäytyvät tällä kertaa pois Kivijärven ympäriajosta.

Kai Skyttä Kivijärvi Run kulkee Kivijärven ympäri.

– Rakastan Etelä-Karjalaa. Ihmiset ovat täällä avoimia ja ystävällisiä, sanoo mies, joka esittelee itsensä nimellä Bone.

– Suomessa sanovat poneksi, ulkomailla bouniksi.

Helsinkiläislähtöinen Bone on tullut Luumäelle Virosta.

– Täällä on paljon tuttuja. Hienoa tavata vanhoja kavereita. Vastaanotto on ollut hyvä. Eteläkarjalaiset bikerit ovat rauhallisia.

Bone kertoo ajaneensa aiemmin useita kertoja Salpa-hotellin ohi, mutta vasta nyt hän on pysähtynyt viettämään sinne aikaa.

– Eilen vasta menin ensimmäistä kertaa koskaan sisälle hotelliin ja näin kauniin järvimaiseman, joka avautuu hotellin takaa.

Bone asuu Virossa, josta hän eilen tuli Suomeen. Hän on ajanut moottoripyörää vuodesta 1971. Hän on ajanut ympäri maailmaa ja asunut muun muassa Espanjassa ja Floridassa, Yhdysvalloissa.

Kai Skyttä Bone ja punainen paholainen.

Kai Skyttä Luumäellä nähtiin myös aito Hot Rod.

Tapahtumajärjestäjä Matti Rajantie on pettynyt osallistujamäärään.

– Odotimme enemmän ihmisiä. Olemme nyt myyneet 120 ranneketta. Tavoite jää puoleen siitä, mitä ajattelimme. Meillä ei välttämättä ole jatkomahdollisuuksia tulevaisuudessa, jos ei tule tarpeeksi ihmisiä.

– Tapahtuman järjestäminen on pitänyt aloittaa jo tammikuussa. Järjestäminen maksaa 10 000 euroa. Sää saattaa olla osalle liian kuuma. Jotkut ovat ehkä mökillä. Hotelli on edullinen, mutta oluen hinta ja hinnat yleisesti kaikessa ovat nousseet. Voi myös olla, että osalla ei ole rahaa käytettävissä, jos on joutunut töistään lomautetuksi.

Rajantie ei ole kuitenkaan vielä heittänyt kirvestä kaivoon. Hän arvioi, että paikalle saapuu vielä päivän mittaan lisää ihmisiä.

– Koronatilanne tietysti vaikuttaa. Ehkä Uudeltamaalta ei uskalleta tulla.