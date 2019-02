Tapauksesta tehtiin tutkinta Valtakunnansyyttäjänvirastossa ja tutkinnan valmistumisen jälkeen asian käsittely siirtyi Salpausselän syyttäjänvirastoon. Asiaa tutkittiin tuottamuksellisen virkasalaisuuden rikkomisena.

Salpausselän syyttäjänvirastossa tehtiin asiasta syyttämättäjättämispäätös tammikuun viimeisenä päivänä, kertoo Kaakkois-Suomen poliisin viestintäpäällikkö, ylikonstaapeli Heli Jämsén-Turkki.

Ratkaisun mukaan tutkinnanjohtaja oli luovuttanut kuulustelutallenteen kyseisen rikosasian asianosaiselle, jolla on ollut oikeus saada tieto myös salassa pidettävästä asiakirjasta. Tosin syyttäjän ratkaisussa käy ilmi, ettei kyseessä olisi lainkaan salassa pidettävä asiakirja. Kuulustelun sisältö on ollut myös litteroituna pöytäkirjaan.

Kuka latasi nettiin?

Kaakkois-Suomen poliisi on aloittanut tukinnan, jossa selvitetään, kuka esitutkintavideon on ladannut verkkoon. Syyttäjänviraston päätöksen mukaan lataaminen ei ole ollut esitutkinnasta vastaavan henkilön vastuulla, sillä tiedosto on luovutettu eteenpäin.

Tutkinnassa on ollut kyse poliisin esitutkintamateriaaliin kuuluvasta videotallenteesta, joka ladattiin Youtube-videopalveluun 14. syyskuuta. Kyseessä oli kuulustelunauha, joka liittyi Lappeenrannan teollisuusalueella viime keväänä tapahtuneeseen ammuskelutapaukseen ja siihen liittyneeseen rikoskokonaisuuteen. Kuulustelu oli pidetty Imatralla Kaakkois-Suomen poliisin tiloissa. Youtubeen ladatulta kuulusteluvideolta paljastui muun muassa kuulusteltavan henkilöllisyys. 18 minuutin pituisella videolla kerrottiin myös epäiltyjen henkilötietoja. Videota ehdittiin katsoa Youtubessa yli 11 000 kertaa.