Lemin kunnanvaltuutettu Jarmo Tölski lemiläispäättäjien yhteishengestä: ”Olemme löytäneet 8—9 viime kuukauden aikana toisemme”

Kuntapäättäjien ja virkamiesten yksituumaisuus kohosi ykkösasiaksi ensi vuoden budjetin saatesanoissa Lemin maanantaisessa valtuustossa.

Hengennostatus sopi hyvin, kun uusi kunnanjohtaja Johanna Mäkelä oli vain hetkeä aikaisemmin kukitettu virkaansa.

Toisaalta talouden kulukuurin numeroita on varmasti Lemillä viime kuukausina niin ahkerasti, ettei niissä ole enää epäselvää.

Etenkin keskustan ryhmäpuheenvuorossa painottui, että kuluneen vuoden vaikeudet ovat hitsanneet ihmisiä toimimaan luontevasti yhdessä.

Keskustan Jarmo Tölski arvioi, että valtuutettujen kesken vallitsee parempi henki kuin vuosiin.

— Olemme löytäneet 8—9 viime kuukauden aikana toisemme. Nuorikin väki on tullut taustalta ja ottanut vastuuta.

Kokoomuksen Laura Sirkka huomautti panneensa merkille, että Lemillä on havaittavissa tekemisen meininki.

— Elämme tiukkoja aikoja. On hienoa, että kaikenikäisillä ihmisillä on hyvää elää Lemillä.

Kokoomuksen Arto Penttilä kiitteli, että budjetissa on siirrytty vippaskonsteista konkretiaan. Hänen toiveenaan on, että kunta järjestää hallitusti uudelleen ne työt, joissa muutos on tarpeen.

— Henkilöstön työkyvystä on huolehdittava.

Saman puolueen Mervi Ringsin mielestä elinvoiman täytyy kasvaa koko maakunnassa, että yksittäiset kunnat pärjäisivät.

— Lemin ensi vuoden talousarvio on niin hyvä kuin se voi olla, ja tämä on kehu.