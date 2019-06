Mihin Lappeenrannan uusi jätevedenpuhdistamo pitäisi rakentaa?



Aarno Karels: — Jätevedenpuhdistamo pitäisi rakentaa lähelle kaupunkia sellaiseen paikkaan, jossa siitä ei ole haittaa ihmisille. Puhdistamon rakennus- ja ylläpitokustannusten pitää pysyä realistisina. Olen ajanut vaihtoehtoa, että jätevedet laskettaisi Saimaan kanavaan, koska siitä seuraisi vähiten ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Olen asunut 25 vuotta Suomessa mutta kotoisin Hollannista, jossa on tavallista laittaa jätevedet kanaviin. Esimerkiksi Amsterdamin alueen jätevedet puhdistetaan 12 puhdistamossa. Vedet lasketaan kanaviin, jotka johtavat mereen. Jos puhdistettu jätevesi on niin puhdasta kuin väitetään, kanava voisi olla toimiva kompromissiratkaisu. Näin ei tarvitsisi käyttää Saimaata tai Rakkolanjokea jätevesien laskupaikkana. Kanavan veden vaihtuvuus on myös reilusti suurempi kuin Rakkolanjoessa. Lisäksi Suomi hallinnoi koko kanavaa Suomenlahteen asti. Kanavan virkistyskäyttöarvot ovat merkittävästi pienemmät kuin Saimaan.



Lasse Meuronen: — Paras vaihtoehto olisi UPM:n puhdistamo, josta vedet pumpattaisi Saimaan rantaan. Muissa kaupungeissa kaupunkien ja tehtaiden yhteispuhdistamoista on saatu erittäin hyviä kokemuksia. UPM joutuu lähitulevaisuudessa joka tapauksessa investoimaan ja saneeraamaan puhdistamonsa nykyaikaan.