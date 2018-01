”Palvelu muuttuu tasapuoliseksi kaikille” — Posti ei kuljeta enää kuitattavia lähetyksiä kotiin haja-asutusalueella maksutta Sellaiset paketit, joille on maksettu kotiinkuljetus, toimitetaan entiseen tapaan.

Posti ei helmikuun alusta lähtien toimita enää postiin noudettaviksi tulleita, kuitattavia lähetyksiä asiakkaiden koteihin haja-asutusalueilla ilmaiseksi. Muutosta perustellaan palvelun tasapuolistamisella.

— Tähän asti voimassa ollut käytäntö on ollut hämmentävä. Tietyillä haja-asutusalueilla, jotka sijaitsevat yli viiden kilometrin päässä palvelupisteestä, on postiin noudettaviksi lähetetyt paketit viety kotiin maksutta. Helmikuun alusta lähtien kotiin toimittaminen on aina maksullista, kertoo postin pakettipalveluiden tuotekehityksestä ja tuotehallinnasta vastaava Kati Nevalainen.

Sellaiset paketit, joille esimerkisi lähettäjä on maksanut kotiinkuljetuksen, toimitetaan haja-asutusalueelle entiseen tapaan.

Kotiinkuljetus 11 euroa

Nevalaisen mukaan maksuttomia kuitattavia lähetyksiä on toimitettu koko maassa koteihin vuosittain noin 6 000. Jatkossa postiin noudettavaksi tulleille kuitattaville lähetyksille saa kotiinkuljetuksen haja-asutusalueella samoin kuin taajamassakin vain jos siitä maksaa erikseen.

— Kotiinkuljetuksen hinta on 11 euroa, jos kerralla toimitettavia lähetyksiä on korkeintaan viisi. Jos paketteja on 6—10, on hinta 19 euroa, luettelee Nevalainen.

Jos ei tilaa maksullista kotiin kuljetusta, on paketti noudettavissa lähettäjän valitsemasta tai asiakkaalle lähimmästä postitoimipisteestä.

Nevalainen arvioi, että palvelun muuttuminen maksulliseksi voi harmittaa sitä käyttäneitä asiakkaita.

— Niin palvelu on kuitenkin tasapuolinen kaikille.