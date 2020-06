Ei uusia koronatapauksia alkuviikosta: Etelä-Karjalassa yhä 24 tartuntaa

Etelä-Karjalassa ei ole todettu alkuviikosta uusia koronatartuntoja. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoo tilannekuvassaan, että varmistettuja koronatartuntoja on edelleen 24.

Edellisen kerran uudesta koronatartunnasta kerrottiin lauantaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan mukaan Etelä-Karjalassa on 24 koronatapausta. Niistä 17 on Lappeenrannassa. THL:n mukaan Etelä-Karjalassa on tehty 2 251 koronatestiä.

THL:n tilastot voivat päivittyä takautuvasti.

Suomessa on todettu yhteensä 6 887 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo THL. Maanantaina tartuntoja oli tiedossa 6 885, eli niiden määrä on kasvanut kahdella.

Valtaosa tartunnoista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa vahvistettujen tartuntojen määrä on 5 026.

Tiedot mahdollisista uusista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista THL kertoo myöhemmin tiistaina. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tällä hetkellä tiedossa 318.