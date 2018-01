Leeni Kokon mielestä presidentiltä vaaditaan inhimillistä ajattelua Leeni Kokko on tuntenut presidenttiehdokkaansa Merja Kyllösen pitkään. Kyllösen rohkeus, tomeruus ja tasa-arvoisuus ovat hänen mieleensä. Mika Strandén Leeni Kokko on eläkkeellä oleva kirjastovirkailija. Hän täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja on asunut Lappeenrannan Tykissä koko ikänsä. Kokko toivoo nykymenoon tyytymättömien lähtevän äänestämään.

Mikä on suhteesi Merja Kyllöseen?

— Olen tutustunut häneen vasemmistoliiton puitteissa vuosia sitten, jo paljon ennen kuin hänestä tuli liikenneministeri.

Milloin ja miten ehdokas teki sinuun vaikutuksen ensi kerran?

— EU-vaalien alla huomasin, että hän on niin tomera. Hän uskaltaa lausua mielipiteensä.

Mainitse jokin hänen vahvuutensa presidenttikisassa.

— Ainakin hän on vahvasti tasa-arvoinen, kaikin tavoin. En tarkoita pelkästään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, vaan kaikkien ihmisten pitää olla tasa-arvoisia.

Mainitse jokin hänen heikkoutensa presidenttikisassa.

— En keksi hänestä johtuvaa miinusta, mutta tässä maassa ja maailmassa vasemmistolaisuus koetaan vähän hankalaksi. En tiedä miksi, kun puolustaa oikeita arvoja. Vasemmistoliiton ehdokkaat eivät saa tarpeeksi näkyvyyttä, se on kokemus pitkältä ajalta.

Miten ehdokkaasi presidenttiys tekisi tästä maasta paremman paikan?

— Luotan siihen, että hän on niin rohkea ja asioihin perehtynyt, että hänellä olisi rohkeutta kääntää maata tasa-arvoisemmaksi. Kun rauhaa kerran kaikki toivovat, miksi varustaudutaan sotaan? Taloudellinen tilannekin kääntyisi paremmaksi, kun ei tarvitsisi varustautua sotimiseen.

Mikä on mieleenpainuvin ehdokkaasta vaalityössä kuulemasi kommentti?

— Tulee mieleen EU-vaalien aikaan hänen omalla murteellaan ja omasta suustaan kuultu: ”Se mitä tehhään, tehhään sitten tolkusti”. Se kuvaa hyvin hänen ajatusmaailmaansa.

Kansa on aika tyytymätöntä. On Merja, ja muitakin, jotka voisivat siihen vaikuttaa.

Mitä Suomen presidentiltä mielestäsi vaaditaan vuonna 2018?

— Entistä enemmän tasa-arvoa kaikkia kohtaan. Inhimillistä ajattelua. Pitäisi paneutua muuhunkin kuin Suomeen vaikuttaviin asioihin. Tarja Halonen vei Suomea aikanaan siihen suuntaan, Merja palauttaisi niitä yhteydenpitoja.

Kehu joku kilpailevista ehdokkaista.

— Pekka Haavisto. Kaikki maat ja ihmiset tarvitsevat tasa-arvoa samalla tavalla, ja hänellä on siitä kokemusta ja tietämystä oikealla tavalla.

Uskotko vaalin toiseen kierrokseen?

— Kyllä. Tällä hetkellä kansa on aika tyytymätöntä. On Merja, ja on muitakin, jotka voisivat siihen vaikuttaa. Toivoisin, että äänestysaktiivisuus olisi ihan toista kuin viime vaaleissa.

Millä keinoin nostaisit äänestysaktiivisuutta?

— Lappeenrannan kaupungissa on tehty äänestäminen vaikeaksi. Viimeksi olin vaalilautakunnassa Lappeen koulussa. Vaalipäivä on sunnuntai, ja sinne ei kulje edes bussia! Politiikassa on liikaa pönötystä, ja ihmisten usko politiikkaan on mennyt. Siihen en keksi äkkipäätään ratkaisua.



Juttusarjassa presidentinvaaliehdokkaan kannattaja arvioi omaa ehdokastaan.