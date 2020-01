Taipalsaaren sivistysjohtajan virka on taas vailla vakinaista haltijaa. Vesa Pakarisen irtisanouduttua tehtäviä hoitaa helmikuun alusta lähtien Kirkonkylän koulun ja Saimaanharjun yhtenäiskoulun rehtori Anna-Mari Summanen. Hän toimii myös Vehkataipaleen koulun vs. rehtorina.

Taipalsaaren kunnanhallitus käsittelee sivistysjohtajan tehtäväkenttää seuraavassa kokouksessaan. Samalla mietitään sitä, miten avoimen viran täyttö hoidetaan.

Kyse on ollut jokaisen viranhaltijan henkilökohtaisesta ratkaisusta. — Kari Kuuramaa

Sivistysjohtajan virka on nyt neljättä kertaa avoimena vuoden 2017 tammikuun jälkeen. Välillä valittu viranhaltija on viihtynyt pestissään vain muutaman kuukauden tai on perunut tulonsa ennen töiden aloittamista.

– Kyse on ollut jokaisen viranhaltijan henkilökohtaisesta ratkaisusta, ei viran poikkeuksellisista haasteista tai työyhteisöstä. Toki se tuo johtavalle viranhaltijalle omat haasteensa, kun Taipalsaaren talouden tasapainotus on kohdistunut pitkälti sivistystoimeen, kunnanjohtaja Kari Kuuramaa arvioi.