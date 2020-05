Etelä-Karjalassa on Eksoten mukaan 15 koronatartuntaa, THL:n mukaan 16

Etelä-Karjalassa ei ole vahvistettu uusia koronavirustartuntoja, ja tartuntojen määrä on 15. Näin kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) koronaviruksen tilannekuvassaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan mukaan Etelä-Karjalassa on 16 koronatartuntaa. THL:stä ei vielä osattu sanoa, miksi sen luku on suurempi.

Aikaisemmin THL:n ja Eksoten lukujen eroja on selitetty sillä, että tartunnan saaneen kotikunta on Etelä-Karjalassa, mutta tartunta on todettu jossain muualla.

THL:n mukaan Etelä-Karjalan koronatartunnoista 12 on Lappeenrannassa.

Eksoten mukaan tiistaina tehtiin 29 koronavirustestiä. Tiistaina kerrottiin, että maanantaina oli varmistunut ensimmäinen koronatartunta yli 20 päivään.

Sairaalassa ei ole koronaviruspotilaita, Eksote kertoo. Tilanne on rauhallinen ja alueellinen valmius hyvä.

Koko maassa on nyt 5 573 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo THL. Tiistaihin verrattuna uusia tartuntoja on 161. Tiistaina uusia tartuntoja oli 85.

Eniten tartuntoja on Helsingissä, jossa tartuntaluku on 2 060. Toiseksi eniten tartuntoja on Espoossa, jossa niitä on nyt 640. Espoossa on 51 uutta tartuntaa.