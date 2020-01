Koiravaljakko on vedossa 9-vuotiaan johtajakoiran Paten komennossa — Valjakot kiskoivat kyytiläisiä lumen puuttuessa pyörällisellä kärryllä Lappeenrannan Rauhassa lauantaina

Mika Hamarilla on 18 valjakkokoiraa, joista jokainen on oma persoonansa ja kasvanut vähin erin tehtäväänsä — Isäntä Mika Hamari: ”Pakolla ei synny hyvää tulosta"

Katse aamupäivän aurinkoon päin.

Ulina ja haukku on melkoinen, kun valjakkokoirat huomaavat, että ajoretki on luvassa. Jokaisella on intoa päästä liikkeelle.

Koirien isäntä Mika Hamari pukee vuorotellen yhdeksälle koiralle valjaat ja kiinnittää kunkin omalle paikalleen valjakkoon.

Etummaisen paikan saa Pate, yhdeksänvuotias siperianhuskyuros.

Se on tottunut johtaja. Sitä on hieman vaikea uskoa, sillä karvaturri kiehnää ventovieraalta rapsutusta. Eikä ihan vähä tunnu riittävänkään.

Tärkeintä on, että keulakoira tottelee isäntänsä komentoja. Kun kajahtaa käsky eteen, valjakko säntää matkaan.

Minna Mänttäri Koiravaljakon kyydissä virolainen Oliver Laht tyttäriensä Sofian ja Elisabethin kanssa lauantaina Lappeenrannan Rauhassa. Takana ohjaimissa Mika Hamari.

Johtajakoira keskittyy ajossa vain työhönsä ympäristöään vilkuilematta, ja muu lauma seuraa perässä.

Lappeenrannan Rauhan lumettomassa maisemassa koirat kiskovat kärryä, lumessa rekeä Atrenaliinin Saimaan valjakkosafareilla.

Vetämään totutellaan vähitellen

Minna Mänttäri Siperianhusky on kevyemmän ruumiinrakenteensa ansiosta yleensä nopea valjakkokoira.

Hamarilla on yhteensä 18 eri-ikäistä valjakkokoiraa, malamutteja ja siperianhuskyja.

Arktisten rotujen joukko on karttunut vähitellen reilussa kymmenessä vuodessa.

Vetokoiran koulutus alkaa noin seitsemän kuukauden iässä, jolloin sille ensi kerran puetaan valjaat vain vähäksi aikaa.

Seuraava askel on juosta ensin sata metriä ja taas tauon jälkeen vähän pitempään.

Minna Mänttäri Isäntä Mika Hamari on koiralaumansa pomo.

— Pennun on saatava olla tarpeeksi kauan pentu. Koiralla pitää olla tehtävässä hauskaa. Pakolla ei synny hyvää tulosta.

Koirat ovat parhaassa vetoiässä 2 — 7-vuotiaina. Valjakosta jäädään eläkkeelle ja kotikoiraksi juoksunopeuden hiipuessa. Hamari tietää jopa 14-vuotiaiden koirien yhä vetävän, joten jaksaminen riippuu yksilöstä.

Hän arvelee, että ruumiinrakenteeltaan kevyemmät siperianhuskyt saattavat juosta valjakkoajoissa noin 32 kilometrin tuntivauhtia.

Kun reessä tai kärryssä on kyytiläisiä, jolkotellaan turvallisesti hieman alle tai päälle 20 kilometriä tunnissa.

Huomiota yhtä paljon kaikille

Jokainen koira saa isännältään huomiota, vaikkapa silityksiä tai omalla nimellä kutsuttuna muutaman sanan.

Makupaloja ei Hamarin taskuista löydy edes johtajakoiralle, sillä vetokoirat uurastavat ruokapalkalla.

Hamarin mielestä palkitsemisen kanssa täytyy olla tarkkana. Jos yksi koirista saisi jotakin enemmän, lauman sisällä syntyisi helposti keskinäistä nahistelua.

Minna Mänttäri Siperianhusky Pate ottaa rennosti ennen kuin on aika lähteä johtamaan valjakkoa. Johtajana oleminen on koiralle stressaavaa, sillä se joutuu kuuntelemaan ja käyttämään päätään.

— Nyt ne tulevat sopuisasti toimeen.

Kotioloissa Iitissä koirat pääsevät ulkotarhoista muutama kerrallaan myös sisälle taloon. Se toimii tavallaan suosionosoituksena, mutta samalla opetellaan sisäsiisteyttä.

Mika Hamari tuntee eläimensä ja niiden käytöksen.

Malamutit hakeutuvat mieluusti ihmisen seuraan, siperianhuskyt taas ovat luonteeltaan varauksellisempia.

Silti myös ulkopuolinen voi mennä jokaisen lähelle ja rapsutella, sillä työssä yleisön keskellä pitää pärjätä.

Minna Mänttäri Ulina ja haukku loppuvat, kun koiravaljakko pääsee työhönsä.

Koiravaljakolla Lapin kairaan

Kun kevätkauden yleisöajelut päättyvät, Hamari häipyy koiravaljakollaan viimeisille lumille Lapin kairaan.

Erämaassa vierähtää viikko.

— Rekeen täytyy pakata noin 500 kiloa tavaraa. Retkellä kuluu yksinomaan koirien ruokaa noin 180 kiloa, josta suurin osa on vitaminoitua lihaa.

Hamarille valjakkoharrastus on työtä, ja työ yhtä lailla harrastusta.