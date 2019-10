Mitran Lassi Nurmi arvioi, että uudisrakennus voidaan toteuttaa jopa peruskorjauksen hinnalla. Päätösten aika on kaupunginhallituksen puheenjohtajan Anna Helmisen mukaan aikaisintaan loppuvuodesta.

Imatran kaupunginhallitus käsitteli tiistaina Imatran uimahallin ja urheilutalon kohtaloa.

Uimahallin ja urheilutalon kunnosta saadut tuoreimmat raportit ennustavat joko kallista remonttia tai kokonaan uuden urheilukeskittymän rakentamista, Imatran kaupunki kertoo tiedotteessa.

Kaupungin syyskuussa teettämässä riskiarvioinnissa peruskorjauksen hinnaksi arvioidaan yli 20,4 miljoona euroa, sillä kiinteistöjen korjausaste on 71,6 prosenttia.

Raportin mukaan peruskorjaukseen liittyy runsaasti riskejä, joista monet realisoituvat rakenteiden lyhyempänä käyttöikänä. Mitran Lassi Nurmi arvioi tässä vaiheessa, että vastaava uudisrakennus voidaan toteuttaa jopa peruskorjauksen hinnalla.

Selvitykset uudisrakennuksesta käynnistetään

Kaupunginhallitus linjasi tiistaina, että selvitykset uudisrakennuksesta käynnistetään. Paikkoina selvitetään nykyistä Pässiniemen tonttia sekä Ukonniemeä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Anna Helmisen mukaan päätökset siitä, tehdäänkö uusi urheilukeskus vai remontoidaanko vanha, tehdään kun laskelmat uudisrakentamisen kustannuksista ja arviot vaihtoehtojen vaikutuksista valmistuvat.

Päätösten aika on hänen mukaansa aikaisintaan loppuvuodesta.

Kai Skyttä Tutkimusten mukaan uimahallin allasrakenteissa käytetty betoni on huonolaatuista, eikä se täytä kaikkia vaatimuksia.

Nykyiselle paikalle kehuja

Imatralainen Raino Kiander, 83, oli tiistai-iltana vesijuoksemassa Imatran uimahallissa. Hän käyttää uimahallia kahdesti viikossa, ja hän on tyytyväinen nykyiseen uimahalliin.

— Tämä on erinomainen paikka vesijuoksulle, hän kertoo.

Kiander on omien sanojensa mukaan vanhimmasta päästä uimahallin käyttäjistä. Hänen mielestään uimahallin tulee jatkossakin sijaita nykyisellä paikallaan, joka on hänen mukaansa ihannepaikka.

— Jos tämä siirretään Ukonniemeen, niin iso joukko vanhuuskäyttäjistä jäisi ulkopuolelle. Jos hommia viedään sivukylille, niin millä vanhukset liikkuvat sinne keskustasta, hän pohtii.

Suojelumerkinnän poisto käynnistetään

Nykyinen uimahalli sekä urheilutalo on suojattu suojelumerkinnällä.

Kaupunginhallitus antoi valmisteluohjeistuksen sille, että kaavassa olevan suojelumerkinnän poisto käynnistetään.

Uimahalli on rakennettu vuonna 1966, ja se on peruskorjattu viimeeksi 2000-luvun alkupuolella. Tutkimusten mukaan uimahallin allasrakenteissa käytetty betoni on huonolaatuista, eikä se täytä kaikkia betonirakenteille asetettuja vaatimuksia.

Kiinteistössä on tehty yksittäisiä sisäilmatutkimuksia. Myös lämpötila- ja ilmanlaatuongelmia on havaittu.

Urheilutalon puolella on kattovuotoja, ja maanalaiset osat ovat riskirakenteita. Kiinteistökokonaisuudessa on myös lämmitysputkien kunnossa kunnostustarpeita.

Urheilutalo on rakennettu vuonna 1982, ja sitä ei ole kokonaisuudessa peruskorjattu.