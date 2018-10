Kadonneen öljyn arvoitus selviämässä Vihtolassa — Öljysäiliöstä puuttunut öljy valunut todennäköisesti maahan

Omakotitalon öljysäiliöstä Lappeenrannan Vihtolassa kadonnut öljy on todennäköisesti valunut maahan. Päivystävä palomestari Petri Pätilä Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta sanoo, että osa säiliöstä kadonneesta öljystä on päätynyt säiliön suoja-altaaseen. Kadoksissa on kuitenkin suurempi määrä öljyä kuin altaan pohjalla on.

— Määrä on maksimissaan noin 1500 litraa. Kaikki ei tietenkään ole maaperässä, sillä osa on altaassakin.

Kadonneen öljyn jäljitys alkoi Vihtolassa maanantaina, kun omakotitalon asukas huomasi vastikään syyskuussa täytetyn öljysäiliön olevan lähes tyhjä. Pelastuslaitos kävi tarkistamassa tilanteen, mutta varmuutta öljyn kohtalosta ei saatu. Seuraavaksi öljyntoimittaja vakuutti toimittaneensa öljyn sovitusti säiliöön.

Lopulta tapaus alkoi selvitä, kun öljysäiliö saatiin kaivettua esiin maan alta.Säiliö näytti silmämääräisesti ehjältä, mutta sen ympärillä olevan betonibunkkerin pohjalta löytyi öljyä.

Pätilä kertoo, että seuraavaksi vuorossa on öljyyntyneeksi epäillyn maaperän puhdistus.

— Koneella aletaan ottaa öljyyntynyttä maata pois.

Akuuttia torjuntatoimien tarvetta ei ole, sillä paikka ei ole pohjavesialueella. Pätilän mukaan töihin on kuitenkin tarkoitus ryhtyä keskiviikon kuluessa.

— Pelastuslaitos valvoo toimintaa.