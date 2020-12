Itä-Suomen hovioikeus on pitänyt voimassa käräjäoikeuden tuomion törkeästä veropetoksesta 56-vuotiaalle miehelle, joka salakuljetti satoja tupakkakartonkeja Venäjältä Suomeen.

Mies toi tai yritti tuoda autoihin kätkettyinä Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikkojen kautta kuudella eri kerralla 690 kartonkia vuoden 2019 aikana.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen yhden vuoden ja 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen sekä maksamaan säännösten vastaisesti maahantuotujen ja kulutukseen päätyneiden 592 savukartongin osalta kannettavina maahantuontiveroina tullia, tupakkaveroa ja arvonlisäveroa yhteensä 47 162,90 euroa.

Yhdellä kerralla mies jäi kiinni Venäjän tullissa 199 tupakkakartongin kanssa.

Mies perui puheitaan

Hovioikeudessa käsiteltiin sitä, että mies oli perunut esitutkintakertomuksessa antamiaan kertomuksia ja myönsi vain kaksi salakuljetuskertaa.

Puolustuksen mukaan mies valehteli esitutkinnassa tuoneensa savukkeita maahan useasti aikaisemminkin. Neuvostoliitossa syntyneenä hän luuli, että tämä pienentäisi hänen rangaistustaan. Myöhemmin hän ymmärsi, että Tullille pitää antaa korjattu kertomus.

Mies on hovioikeudessa kertonut, että hän on syntynyt Neuvostoliitossa ja että hän on sen vuoksi tottunut siihen, että poliisille kannattaa myöntää tehneensä enemmän kuin mistä on jäänyt kiinni, jotta saisi pienemmän tuomion.

Mies kertoi, että hän on yrittänyt salakuljettaa tupakkaa Suomeen kaksi kertaa Venäjältä, joista toisella kerralla hän jäi kiinni Venäjän tullissa ja toisella kerralla Suomen tullissa.

Mies on kertonut tuoneensa tupakat omaan käyttöönsä, ja että hänellä on ollut tapana käydä Venäjällä tankkaamassa ja kaupassa. Hän on lisäksi kertonut, että hän oli ollut kuulusteluissa shokissa ja että hän oli kertonut asioista kuulusteluissa oma-aloitteisesti.

Kuulustelija kuitenkin todisti, että epäilty ei ollut kuulusteluissa paniikissa, ja kertomukset olivat uskottavia. Hän oli myös puhunut itsensä pussiin.

Hovioikeus ei pitänyt selitystä uskottavana

Hovioikeus toteaa ratkaisussaan, että miehen antamaa selitystä esitutkinnassa antamansa kertomuksen perumiselle ei voida pitää uskottavana.

Hovioikeus ei pidä uskottavana, että tekijä olisi ollut siinä käsityksessä, että jäätyään kiinni 98 tupakkakartongin salakuljettamisesta hänen kannattaisi valehdella tuoneensa savukkeita moninkertaisen määrän saadakseen pienemmän rangaistuksen.

Lisäksi mies on antanut esitutkinnassa kertomuksensa oma-aloitteisesti. Kertomus on ollut sisällöltään uskottava ja yksityiskohtainen. Lisäksi miehen kertomuksessaan kuvaama salakuljetustoiminta on vastannut tekohetkellä vallinnutta salakuljetuskäytäntöä.

Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos se antaa valitusluvan.