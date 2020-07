Kaksi pihaa, kaksi filosofiaa Länsi-Lappeenrannassa: Huolella ja harkiten rakennettu romanttinen kukkaispuutarha ja "hallittu hoitamattomuus"

Avoimet puutarhat -päivä avasi Lappeenrannan länsialueella portit kahteen hyvin erilaiseen pihaan ja puutarhaan. Molempia yhdistää se, että niiden harmonia houkuttelee vaikka istahtamaan kahvimukin kanssa nauttimaan keskikesän vehmaudesta.

Toisessa voi ihailla kukkaloistoa, ja toisessa voi antaa silmän levätä vanhan pihan kypsyydessä.

Anu Kiljunen Hannu Hyppönen avaa portin puutarhan takaosaan.

Uus-Lavolassa Merenlahdentiellä Satu Leskinen-Hyppönen tuulettaa. Hän on juuri saanut tietää, että viimeiset opinnäytetyöt Harjun oppimiskeskukseen ovat menossa läpi, ja hän saa valmiiksi puutarhurin tutkintonsa.

Leskinen-Hyppönen on ruotsin kielen opettajana Sammonlahden koulussa, mutta kertoo hurahtaneensa kukkiin ja puutarhanhoitoon lopullisesti joitakin vuosia sitten.

Hän kertoo pitäneensä Kukkaiselämää-blogia kahdeksan vuotta. Harrastus vei entistä enemmän mennessään niin, että lopulta ei auttanut muuta kuin opiskella alan tutkinto.

Anu Kiljunen Satu-Leskinen Hyppösen viimeisiä opinnäytetöitä kukkasidonnasta oli esillä.

– Suuren osan opinnoista saattoi tehdä etänä, mutta esimerkiksi kukkasidonnan opetus oli lähiopetusta. Tutkintoon kuului myös ensiapu- ja työturvallisuuskortit ja jopa traktorilla ajoa, Leskinen-Hyppönen muistelee.

Aviomies Hannu Hyppönen on osallistunut romanttisen ja läpi kesän kukkivan pihapuutarhan rakentamiseen muun muassa kärräämällä satoja säkkejä multaa sekä osallistumalla erilaisten rakenteiden tekemiseen.

– Osana Satun opintoja kävimme puutarhamatkalla Englannissakin, Cornwallissa, tutustumassa sikäläisiin puutarhoihin, Hannu Hyppönen kertoo.

Talon edustalla kukkivat kymmenet erilaiset ruusut. Erityisen ihastunut kotipuutarhuri on austinruusuihin.

Anu Kiljunen Satu Leskinen-Hyppönen on kirjoittanut Kukkaiselämää-blogia useamman vuoden.

Portin kautta mennään pihan takaosaan. Eri näköiset kuunliljat reunustavat käytävää. Keskellä pihaa amerikanjalopähkinäpuu levittää lehvästöään suojaavasti pihan ylle. Romanttiseksi elementiksi on muurattu vahoista tiilistä raunio, kuin muinaisen talon nurkkaus.

Anu Kiljunen Romanttinen raunio kuuluu puutarhaan.

Hiekkakäytävä vie pihan perälle, jossa on pieni kukka- ja puutarha-aiheinen Kukkaiselämää-kauppa, jota Leskinen-Hyppönen pyörittää harrastuksena, sekä pieni kasvihuone tomaateille ja kurkuille. Myös hyötypuutarha on mahdutettu pihaan.

– Tosin esimerkiksi parsa ja maa-artisokka häviävät kukkakimppuihini, Satu Leskinen-Hyppönen naurahtaa.

Tällä pihalla ruohon ajaminen on minimissään, mutta muuten puuhaa riittää iltamyöhään.

Vuohenjuuresta ei ole tontilla ollut riesaa, mutta etanoiden torjunta pitää valppaana. Niitä pidetään loitolla pystyyn asetetuilla muovikaistaleilla tontin reunoilla, sekä muun muassa kahvinporoilla, Hannu Hyppönen kertoo.

Anu Kiljunen "Hallittua hoitamattomuutta" Raili ja Pekka Salojärven pihalla.

Vanhan Mikkelintien varressa Raili ja Pekka Salojärven pihassa vallitsee ”hallittu hoitamattomuus.”

– Kuulin tuon termin jostain, ja otin käyttöön, Raili Salojärvi kertoo.

Hän tietää, että luonnonmukaisuus on nyt trendikästä, ja esimerkiksi hyönteisille on hyvä tarjota elinympäristöä. Metsän ympäröimällä tontilla myös sammalelle on lopulta annettu periksi. Se on saanut kasvaa ruohon rinnalla.

Anu Kiljunen Koristejoutsenet uivat Salojärvien pihan vesialtaassa.

Pihassa kuitenkin huokuu rauhallisuus, eikä mikään kohta huuda nyppimään ja kitkemään. Voi hyvällä omallatunnolla istahtaa vaikka nostalgisen valkoisen puutarhapöydän ääreen katselemaan pienessä vesialtaassa uiskentelevia koristejoutsenia.

Kukkivia kasveja pihassa ei kovin paljon ole. Isot, suurilehtiset kasvit estävät rikkaruohojen kasvua.

Anu Kiljunen Raili Salojärven mielestä pihan pitää olla helppohoitoinen.

– Aikanaan kun olimme rakentaneet tähän, tuolla oli isot kasvi- ja mansikkamaat, Raili Salojärvi viittaa tontin alareunaan.

– Sitten huomasimme, ettei se niin helppoa ollutkaan. Paljon työtä, kirvoja ja tauteja, sato oli mitä oli.

Vieläkin pihan yhdessä nurkkauksessa on jäljellä pläntti kasvimaata, helpoille ja varmoille kotipuutarhan kasveille, kuten ruohosipulille.

Aurinko kurkistaa pilvien lomasta. Säästä huolimatta vierailijoita virtaa sunnuntaina avoimien puutarhojen päivänä tähänkin pihaan tasaista tahtia. Vieraat kutsutaan myös sisälle taloon, jossa on kotigalleriassa seinät täynnä Raili Salojärven akvarelli-, öljy- sekä pastellitöitä.