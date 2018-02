Westerholm maalille kolmatta kertaa tällä kaudella, Strömberg palaa SaiPan kokoonpanoon Lahdessa SaiPa kohtaa Pelicansin jo kuudetta kertaa tällä kaudella. Ville-Veikko Kaakinen Niclas Westerholm pelasi ensimmäisen liigaottelunsa lokakuussa Tapparaa vastaan.

20-vuotias Niclas Westerholm pelaa kauden ja uransa kolmannen liigapelin tänään Lahdessa, jossa SaiPa kohtaa samoista sijoista kamppailevan Pelicansin.

Westerholm on kahdessa aiemmassa pelaamassaan ottelussa torjunut 91,1 laukauksista ja päästänyt viisi maalia. Karhu-Kissojen kasvatti pelaa Lappeenrannassa toista kauttaan. Valtaosa kaudesta on kulunut SaiPan A-nuorten tolppien välissä.

Toiseksi eniten liigavahdeista tällä kaudella pelannut Frans Tuohimaa toimii tänään luukkuvahtina.

SaiPan kokoonpano on lähestulkoon sama kuin perjantain voitokkaassa Lukko-ottelussa. Laitahyökkääjä Kim Strömberg palaa kokoonpanoon kahden ottelun pelikieltonsa jälkeen, ja pelaa SaiPan nelosketjussa.

Pelicans on sarjassa yhdeksäntenä, kuusi pistettä seitsemäntenä olevaa SaiPaa perässä. Joukkueet ovat kohdanneet jo viisi kertaa tällä kaudella. Aiemmista kohtaamisista kolme on päättynyt SaiPan voittoon. Lahtelaisten kokoonpanosta puuttuu sairastumisen takia kultakypärä Iikka Kangasniemi.

SaiPan 4-2-voittoon päättyneessä Lukko-ottelussa SaiPa iski kaksi ylivoimamaalia pikatahtia. Ensimmäinen syntyi kahdeksan ja toinen 13 sekunnin ylivoimapelin päätteeksi.

Ylivoimapelaaminen oli SaiPalle syksyllä paha murheenkryyni, mutta sen jälkeen SaiPa on ollut Liigan parhaimmistoa ylivoimalla. Viimeisimmän 20 pelin kuntopuntarissa SaiPa on ollut sarjan toiseksi paras ylivoimajoukkue.Tuolla aikajänteellä SaiPa on tehnyt maalin joka neljännellä ylivoimallaan. SaiPa on myös päässyt pelaamaan paljon ylivoimaa.189 ylivoimakertaa tällä kaudella on Liigan viidenneksi suurin määrä.