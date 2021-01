Etelä-Karjalassa ei uusia koronatapauksia

Eksoten mukaan tartuntoja on 265 ja THL:n mukaan 276. Alueellinen koronavirusryhmä kokoontuu tiistaina päivällä.

Etelä-Karjalassa ei raportoitu tiistaina uusia koronavirustartuntoja.

Maakunnassa todettujen koronavirustapausten määrä on edelleen 265, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tiistaina päivitetystä tilannekuvasta selviää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Etelä-Karjalan koronavirustapausten määrä on 276. Luku on sama kuin maanantaina.

THL:n koronakartan mukaan koronatapauksia on todettu eniten Lappeenrannassa, 152, ja toiseksi eniten Imatralla, 76. Luumäellä tartuntoja on ollut 7, Parikkalassa 5, Rautjärvellä 6, Ruokolahdella 12, Savitaipaleella 5 ja Taipalsaarella 11. Lemi puuttuu listalta, sillä siellä tartuntoja on ollut vähemmän kuin 5.

Koko maassa on todettu 221 uutta koronavirustartuntaa, THL kertoo. Kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 370 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Yli 200 testiä maanantaina

Maanantaina Etelä-Karjalassa tehtiin 204 koronavirustestiä, Eksoten koronavirustauti lukuina -taulukossa lukee. Edellisen kerran testejä tehtiin päivässä yli 200 viime viikon maanantaina 4. tammikuuta. THL ja Eksote ovat kertoneet, että koronavirustesteihin on hakeuduttu joulun ja uudenvuoden aikaan vähemmän kuin ennen joulua.

Ylilääkäri Sami Raasakka sanoi maanantaina, että positiivisten näytteiden osuus ei ole noussut, vaan ennemminkin laskenut, vaikka otettujen testien määrä on laskenut.

Etelä-Karjalan alueellinen koronavirusryhmä kokoontuu tänään tiistaina. Se kertoo näkemyksensä tilanteesta myöhemmin tiistaina.

Koronavirustilanne on Etelä-Karjalassa kiihtymisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Etelä-Saimaan paperilehdessä luki 12. tammikuuta virheellisesti, että koronavirustilanne olisi Etelä-Karjalassa leviämisvaiheessa.