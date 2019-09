Haalarikansa täytti keskustan kadut kun opiskelijat Lappeenrannasta ja muualta Suomesta tavoittelivat himoittua merkkiä

Eräs Lappeenrannan syksyn näkyvimmistä opiskelijatapahtumista täytti keskustan kadut torstai-iltana. Loppuunmyytyyn Karjalan Approon osallistui järjestäjien mukaan yhteensä tuhansia korkeakouluopiskelijoita paitsi Lappeenrannasta myös muista kaupungeista. Tapahtumaan on voinut siis kutsua myös muilla paikkakunnilla opiskelevia ystäviään.

Approissa osallistujien tarkoituksena on kiertää keskusta-alueen ravintoloita ja kerätä leimoja passiin. Leiman saa jokaisesta ostetusta juomasta, myös alkoholittomasta. Tapahtuman järjestävän Teknillisen tapahtumarakentajaseuran puheenjohtaja Ville Kuuselan mukaan tarkoituksena on, että jokainen saa itse päättää, miten pitää hauskaa.

Tapahtuman päätteeksi osallistuja saa Karjalan Appro -haalarimerkin, jonka ulkoasu riippuu kerättyjen leimojen määrästä. Kultatasoon vaaditaan miehiltä 18 ja naisilta 14 leimaa. Nopeimmat ilmoittivat jo tunnin jälkeen keränneensä passin täyteen.

Myöhään yöhön jatkuva tapahtuma järjestettiin nyt kolmatta kertaa ja osallistujamäärä on kasvanut joka kerralla.

Norppa on nähnyt paljon yöelämää.

Jalkojen kantamattomuus ei ole este approissa liikkumiselle.

Omilla vahvuuksilla!” huusivat Jakke Kukkonen ja Tomi Nevalainen tunnelmavideota työstävän Akseli Kärkkäisen kameralle.

Helsingissä opiskeleva Pinja Kurittu (oik.) tuli Lappeenrantaan tapaamaan lukiokaveriaan Mira Kärkkäistä. Kärkkäisellä on lasissaan kokista ja hän pitää tärkeänä, että tapahtuma ei pyöri pelkästään alkoholin ympärillä.

Riku Ahtiaisella oli kädenulottuvilla olut, Marja Rekosella kolmioleipä.

Ryhmäkuvien ottaminen kuuluu approihin.

Vilho Kohonen oli tyytyväinen kultamerkkiinsä. Ympärillä Suvi-Tuuli Poikonen ja Leevi Rossi.