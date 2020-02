Metku-kuoro teki sen jälleen kerran. Kun sadat kirkkaat lasten äänet laulavat yhdessä isossa kuorossa ja esiintymisen riemu ja valtava lavaenergia vyöryvät voimakkaana katsomoon, kuulija ei voi olla herkistymättä.

Metkuillaan-konsertit järjestetään tämän viikon keskiviikkona ja torstaina Lappeenranta-salissa, ja yhteensä esiintymässä nähdään lähes 800 lasta.

Esitykset on tänäkin vuonna myyty jo etukäteen loppuun.

Tänä vuonna konsertin ideana on tehdä musiikkimatka eri puolille maailmaa, ja ohjelmistosta löytyykin muun muassa samban rytmejä, espanjalainen Macarena, japanilainen Totoro ja venäläinen Katjuska.

Kuoron johtoon Sarin sijasta Heidi

Vaikka perusasiat ovat ennallaan, paljon on Metkussa myös muuttunut.

Aiempina vuosina kuoroprojekti henkilöityi vahvasti Sari Kaasiseen, joka toimi Metku-kuoron taiteellisena johtajana, eli suunnitteli ohjelmiston, sovitti kappaleet, harjoitutti suurkuoron ja johti sitä konsertissa. Säestämässä oli Kaasisen oma Otawa-orkesteri.

Pohjimmiltaan suurkonsertista on kuitenkin kiittäminen lastenkulttuurikeskus Metkua, joka osti Kaasiselta taiteellisen tuotannon. Metku myös rahoittaa muun muassa lasten esiintymismatkat eri puolilta Etelä-Karjalaa.

Anu Kiljunen Kuoroa säestää orkesteri, jossa soittaa niin musiikkiopiston henkilökuntaa kuin oppilaitakin.

Kuukausia kestävä pohjatyö taas tehdään joka vuosi kouluissa, jonka kuorokerhoissa opettajat harjoituttavat ohjelmiston esityskuntoon.

Metkun alusta asti kuoronjohtajana toiminut Sari Kaasinen on tunnettu ja karismaattinen hahmo, joka varmasti omalta osaltaan nosti tapahtuman profiilia.

Kaasisen muutettua Pohjois-Karjalaan Joensuun kulttuurijohtajaksi Metku-konsertille täytyi löytää uusi suunnittelija ja toteuttaja. Osaaminen löytyi paikallisesta

taidekoulusta.

Anu Kiljunen Tänä vuonna Metku-kuoroa johtaa Heidi Harju.

Musiikkiopisto tuottaa edullisemmin

Lastenkulttuurikeskuksen toiminannanjohtaja Minna Pirilä-Martti otti yhteyttä Lappeenrannan musiikkiopistoon, jossa perustettiin konserttia toteuttamaan kolmihenkinen tiimi: kuoronjohtaja Heidi Harju, harmonikansoittaja ja musiikin monitaituri Seppo Äikäs sekä viulisti Kaisa Kuvaja.

Metku-orkesteri koostuu nyt musiikkiopiston opettajien lisäksi paikallisista lapsista ja nuorista.

Keskiviikkoisen konsertin perusteella voi sanoa, että musiikkiopistolaiset osaavat hommansa, eikä Kaasisen lähtö ole laskenut konsertin tasoa tai vähentänyt sen hauskaa tunnelmaa.

Veronmaksajien kannalta hyvä uutinen on myös se, että musiikkiopisto tuottaa kulttuuripalvelun Kaasista edullisemmin.

Anu Kiljunen Lappeenranta-salin lavalle ei mahdu kerrallaan koko Metku-kuoro. Sen takia konsertit on jaettu kahdelle päivälle.

Palaako Metku Lappeenrannan urheilutalolle?

Useina aiempina vuosina Metku-konsertti on järjestetty Lappeenrannan urheilutalolla, jonne koko 800-päinen lapsijoukko mahtuu yhtä aikaa lavalle. Urheilutalon remontin takia konsertit siirtyivät Lappeenranta-saliin ja lapset jaettiin kahteen eri konserttiin.

Minna Pirilä-Martin mukaan vielä on auki, palaako Metku jatkossa entisenlaiseen suurkonserttiin vai järjestetäänkö konsertti jatkossakin kahdessa osassa Lappeenranta-salissa.

Moni on kuitenkin sitä mieltä, että juuri lapsikuoron valtava koko on ollut yksi seikka, mikä on tehnyt Metku-kuorosta niin vaikuttavan ja ainutlaatuisen.

Anu Kiljunen Keskiviikon konserttiin oli tullut esiintyjiä muun muassa Luumäeltä, Imatralta ja Lappeenrannasta.