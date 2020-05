Uusia tuotteita ja palveluita on kriisin pakottamana jo syntynyt. Niitä tarvitaan jatkossakin. Paikallisten ihmisten rooli on tärkeä yritysten tulevaisuuden turvaamisessa.

Toukokuinen aurinko räköttää, mutta tunnelma Imatran kävelykadulla on vaisu. Ravintoloissa piipahtavat vain satunnaiset take away -ruoan hakijat, pikkuputiikeista monet ovat pimeinä.