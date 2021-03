Etelä-Karjalassa on perjantaina varmistunut 21 uutta koronatapausta. Ne tulivat ilmi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella torstaina otetuista 490 näytteestä.

Eksoten koronasivujen mukaan maakunnassa on koko epidemian aikana ilmennyt yhteensä 735 koronatartuntaa.

Sairaalahoidossa Etelä-Karjalassa on 11 koronaviruspotilasta, mikä on kolme enemmän kuin torstaina ja suurin määrä tähän mennessä. Sairaalahoidossa on ollut jatkuvasti yli viisi potilasta 9. maaliskuuta alkaen.

Eksoten mukaan tällä hetkellä sen alueella rokotetaan yli 75-vuotiaita, jotka jo ikänsä puolesta kuuluvat riskiryhmään. 70–79 -vuotiaiden kohdalla sairauksilla tai diagnooseilla ei ole vaikutusta rokotusjärjestykseen.

Alle 70-vuotiaiden, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila, koronarokotukset ovat tällä hetkellä pääosin tauolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n päivitetyn ohjeen mukaisesti.

Rokotuksen on Eksoten alueella saanut jo noin 20 000 henkilöä, mikä on 16 prosenttia alueen väestöstä. Tehosteen on saanut runsaat 2 000 henkilöä.

Eksote lähestyy rokotettavia kirjeitse, puhelimitse ja tekstiviestein ja toivoo, ettei puhelinpalveluun soitettaisi tiedusteluita sen ruuhkautumisen takia.

Uutinen päivittyy.