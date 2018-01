Lappeenranta on vetänyt suuntaviivansa — Tulevan 15 vuoden tavoitteena on työllisyyden kasvu ja opiskelijoiden esiinmarssi Kuuden miljoonan euron erillisrahoituksella pyritään rahoittamaan kaupungin työntekijöiden ja asukkaiden pieniä ja keskisuuria ideoita kaupungin toiminnan parantamiseen. Inka Nordlund Lappeenrannan kaupunki on strategiassaan linjannut, että se haluaa muun muassa lisää opiskelijatapahtumia ja opiskelijoiden näkyvyyttä kaupunkikeskustan alueelle. Arkistokuvassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa ja provost Liisa-Maija Sainio osallistumassa teekkarikasteeseen.

Lappeenrannan kaupunki on määrittänyt strategian tuleville viidelletoista vuodelle.

— Vuonna 2033 Lappeenranta on merkittävästi parempi paikka elää kuin nyt, sanoo kaupungin strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen.

Kehitysohjelmassa on kolme erillistä kärkeä eli erillisohjelmaa. Niistä ensimmäinen on nimeltään kasvua ja osaamista, toinen puhdasta ja kestävää ja kolmas sykettä ja säpinää.

Kolme kärkiohjelmaa

Eri palveluiden perusrahoituksen lisäksi näiden kolmen kärkiohjelman toteuttamiseen on varattu strateginen erillisrahoitus, joka on yhteensä 6 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana.

Summalla on tarkoitus rahoittaa pieniä ja keskisuuria ideoita kaupungin toiminnan parantamiseen. Ideoita saavat esittää anonyymisti sekä kaupungin henkilöstö ja kaikki kuntalaiset.

— On tullut esimerkiksi idea, että roskalaatikoihin laitetaan sensoreita. Niiden antaman tiedon avulla roska-autot käyvät tyhjentämässä vain täydet laatikot. Myös laajempia ideoita on, toteaa Naukkarinen.

Lisäksi rahoitukseen on varattu erityinen kannustinosa, joka on 5 miljoonaa euroa.

— Tätä rahoitusta käytetään kaupungin toimialojen kehittämiseen, ja rahoja hallinnoivat toimialajohtajat.

Lyhyt ja pitkä tähtäin

Kaupungin strategiassa on samaan aikaan linjattu sekä tavoitteet, joihin kaupunki haluaa kehittyä tulevan valtuustokauden loppuun mennessä että vuoden 2033 loppuun mennessä.

— Kun kaupunki toimii paremmin, saamme lisää asukkaita ja sitä kautta myös verotuloja, toteaa Naukkarinen.

Kaupungin kehitysstrategiassa on kahdeksan erilaista mitattavaa kohtaa. Näitä ovat esimerkiksi työssäkäyvien ihmisten määrän osuuden kasvattaminen, kaupungin yritysimagon parantaminen sekä esimerkiksi kaupunkilaisen tai asiakkaan eri palveluihin käyttämän ajan pienentäminen.

— Ei ihminen halua kaupungilta rakennuslupaa, hän haluaa itselleen kodin. Tavoite on kolmessa vuodessa puolittaa se aika, mikä yrittäjällä tai kuntalaisella menee nyt kaupungin kanssa asioimiseen, Naukkarinen sanoo.

Jokaiselle kolmelle kärkistrategialle on myös määritelty omat erityisen tärkeät teemansa. Esimerkiksi kasvun ja osaamisen erillisosassa pyritään parantamaan nuorten työllisyyttä ja saamaan työelämä ja opiskelu kiinteäksi osaksi toisiaan.





Kaupungin kolme kärkiohjelmaa:

Kasvua ja osaamista. Alueen työ- ja koulutustilanteen paraminen.

Puhdasta ja kestävää. Kietotalouden, vesistöjen ja energia-asioiden kehittäminen.

Sykettä ja säpinää. Matkailijoiden viipymän, harrastusmahdollisuuksien ja kaupungin tapahtumien kehittäminen.