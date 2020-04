Mitä Wolkoffien ikoneissa riippuisi, jos koronaa ei olisi? Etelä-Saimaa kokosi kuvia kauppiaskodin pääsiäisestä, montako koristemunaa ja tipua onnistut laskemaan?

Etelä-Karjalan museon amanuenssilla Reija Eevalla on ollut erityinen tehtävä pääsiäisen tienoilla.

Koska hän on riittävän pitkä, hänen vastuulleen on jäänyt Wolkoffin talomuseon alkuperäisten koristemunien ripustaminen seinällä oleviin ikoneihin.

– Wolkoffin suvulla oli tapana ripustaa koristemuna kunkin ikonin alapuolelle roikkumaan. Meillä on oikein lista siitä, mikä koriste kuuluu millekin ikonille. Se on ollut joka vuosi sellaista ikonisuunnistusta.

Lisäksi ikonien ympärille on laitettu pajunvitsoja, mikä kuului Lappeenrannassa asuneen venäläisen kauppiassuvun pääsiäistyyliin.

Tänä keväänä ikonien koristelua tai muutakaan pääsiäiskoristelua ei päästä tekemään talomuseolle. Koronapandemian vuoksi kaikki museot on toistaiseksi suljettu myös Etelä-Karjalassa.

Wolkoffin talomuseon pääsiäistunnelmiin on kuitenkin mahdollista päästä esimerkiksi Etelä-Saimaan arkistokuvien avulla. Pääsiäiskoristeet eivät ole vuosien varrella muuttuneet.

Päivä Heiskanen Kullekin Wolkoffin suvun ikonille kuuluu oma pääsiäismunansa. Lappeenrannan museoilla on lista, josta ikoneiden koristemunat voi tarkistaa.

Mika Strandén Wolkoffin talomuseon pääsiäispöytään kuuluvat perinteiset vehnäherkut kulitsa ja baba – koristemunien ja tipujen kera tietenkin. Arkistokuva.

Eri vuosikymmenet esillä

Wolkoffin suvun omistamiin pääsiäiskoristeihin kuuluu esimerkiksi tipuja ja avattavia pääsiäismunia. Vanhimmat koristeet ovat tiedettävästi 1800-luvun loppupuolelta.

Koristemunia löytyy niin lasisina, puisina kuin muovisinakin. Materiaaleissa näkyvät eri vuosikymmenet.

– Jotkin 60-luvulta peräisin olevat elementit eivät välttämättä tunnu romanttisilta. Mutta kun taloa restauroitiin, ajateltiin, että on hyvä pitää esillä montaa aikakautta. Elettiinhän talossa pitkään, Eeva kuvailee.

Tipujen ja munien lisäksi talomuseon pöydät on pääsiäisenä laitettu koreaksi. Salin pöytien päällä on valkoiset liinat, ja pöydät on katettu juhlallisella kahvikattauksella.

Päivä Heiskanen Erilaiset koristemunat ovat olleet olennainen osa Wolkoffin talomuseon pääsiäistä. Munia löytyy lasisina, puisina ja muovisina. Arkistokuva.

Anu Kiljunen Narsisseja on viime vuosina nähty Wolkoffin talomuseon pääsiäisnäyttelystä. Lisäksi näytillä on ollut rairuohoa.

Tuoksut tuovat juhlan

Vieraat ovat aiempina vuosina päässeet Wolkoffin talomuseolle myös haistelemaan pääsiäistä.

Taloon on tuotu esimerkiksi perinteisillä resepteillä leivottuja baba-kakkuja ja kulitsoja. Vehnäiset herkut tipukoristeineen kuuluvat ortodoksisiin pääsiäisperinteisiin.

Lappeenrannan museot julkaisi huhtikuun alussa Elävä museo -blogissaan babojen, kulitsojen ja pashan ohjeet. Innokkaimmat kotikokit voivat kokeilla, miten perinneherkkujen valmistaminen luonnistuu kotioloissa.

Herkkujen lisäksi talomuseoon ovat tuoneet pääsiäisajan tuoksuja tuoreet rairuoho ja narsissit

– Pääsiäisnäyttely on ollut aika suosittu, varmaan juuri vastapaistettujen vehnästen sekä tuoksuvien kukkien vuoksi. Ne luovat omaa tunnelmaa, Eeva pohtii.

Kai Skyttä Kulitsa muistuttaa makumaailmaltaan suomalaista pullaa. Tässä Lappeenrannan museoiden työntekijöiden taidonnäyte vuodelta 2018.

Videoita pääsiäisnäyttelystä

Vaikka Wolkoffin talomuseon ovet pysyvät tiukasti kiinni tänä pääsiäisenä, kiinnostuneet pääsevät näkemään talon sisälle myös videoiden voimin.

Lappeenrannan museoiden intendentin Satu Ståhlbergin mukaan museoiden sosiaalisessa mediassa julkaistaan lähipäivinä 3–4 lyhyttä videota Wolkoffin talomuseon pääsiäisnäyttelystä.

Kai Skyttä Ei munia ilman kukkoa! Wolkoffin talomuseon pääsiäisnäyttelystä ei munia puutu. Kuva on vuodelta 2018.

Videomateriaali on viime vuodelta.

– Videot on kuvattu kännykkäkameralla, ja niitä on editoitu vain vähän. Ammattilaistuotantoa videot eivät ole, mutta niiden avulla pääsee kurkistamaan talomuseon pääsiäiseen.

Kiinnostuneiden kannattaa siis pääsiäispyhinä seurata Lappeenrannan museoiden Facebookia ja Instagramia sekä kahta blogia eli Elävää museota ja Kaakkuria. Esimerkiksi tällä viikolla Instagramissa julkaistiin pääsiäisleivontakilpailu.

Päivä Heiskanen Myös salin kattokruunu koristellaan munilla pääsiäisenä. Kuva on otettu vuonna 2009.

Tarjolla myös virtuaaliesittely

Wolkoffin talomuseon verkkosivuilta löytyy linkki myös virtuaaliesittelyyn, joka toteutettiin yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa kesällä useampi vuosi sitten.

Virtuaaliesittely tehtiin aikoinaan siksi, etteivät kaikki liikuntaesteiset pääse käymään talomuseolla esimerkiksi portaiden ja ahtaiden ovien vuoksi.

Virtuaaliesittelyssä voi vapaasti liikkua talomuseon sisällä ja ulkona paikasta toiseen sekä tarkentaa kameraa haluamiinsa kohteisiin.

Muista Lappeenrannan museoista ei ole toistaiseksi tehty virtuaaliesittelyitä tai kattavia verkkonäyttelyitä koronapandemiasta huolimatta.

– Erilaiset digitaaliset esittelyt ovat usein sen verran isoja ponnistuksia, että niihin tarvitaan erillisrahoitus, Ståhlberg huomauttaa.

Päivä Heiskanen Pääsiäisen juhlapöytä oli Wolkoffien aikaan korea. Talomuseon pääsiäisnäyttelyssä on haettu samaa tunnelmaa. Kuva on vuodelta 2009.

Kai Skyttä Nopeasti kasvava rairuoho symboloi kevääseen heräämistä. Sen kasvattaminen tuli suosituksi 1960-luvulla. Rairuohoa löytyy myös Wolkoffin talomuseosta pääsiäisen aikaan. Kuva on vuodelta 2018.