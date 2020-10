"Lenkit ovat enemmän fiilistelyä" – Polkujuoksun yhteislenkit vievät eri puolille Lappeenrantaa ja lähiluontoon

Viiden sillan kanava, Pontuksen koulu klo 17.30.

Saimaan Ladun polkujuoksun yhteislenkki starttaa tänäkin iltana matkaan päivien lyhentymisestä huolimatta.

Yhteisiä, kaikille avoimia polkujuoksulenkkejä on kalenteriin sovittu joka viikolle marraskuun loppuun asti, ja tarkoitus on jatkaa yhteislenkkejä senkin jälkeen.

– Mahdollisesti lenkkejä jatketaan läpi talven joka viikko tai joka toinen viikko, Saimaan Ladun polkujuoksujaoston vetäjä Kirsi Kuukka kertoo.

Polkujuoksulle on tilausta, kun lumen tulosta talvisin ei enää ole takeita. Ja vaikka lunta tulisikin, maastopyöräilijöiden ansiosta polut kaupungin liepeillä ovat Kuukan mukaan hyvässä kunnossa talvisinkin.

Rentoutusta ja päännollausta

Polkujuoksu on ollut jo useita vuosia kovassa nosteessa.

– Ovathan ihmiset kautta aikojen kulkeneet metsissä, mutta suomalainen keksintö omana lajinaan se ei ole, vaan rantautunut tänne ehkä alppijuoksusta, Kuukka arvelee.

Tänä vuonna polkujuoksu on Suomen Ladun avainlaji, jolle on pyritty saamaan näkyvyyttä. Koska koronapandemia on estänyt tapahtumien järjestämistä, kampanja jatkuu vielä ensi vuodenkin.

Kuukka itse on hurahtanut polkujuoksuun oikein kunnolla ja kuuluu nyt myös Suomen ladun polkujuoksun kehittämistyöryhmään.

Viiden lapsen äiti aloitti juoksemisen nollasta 14 vuotta sitten. Välillä hän käväisi rehkimässä crossfit-salilla ja painonnoston parissa, mutta painelee nyt ultramaratoneja, ja nimenomaan poluilla.

– Juoksu on ollut minulle rentoutusta ja päännollausta, hirveän tärkeä osa hyvinvointia. Minulla on ollut koiria ja tykkäsin kyllä juosta metsässä jo ennen kuin tiesin, että se on oikein laji.

Kirsi Kuukka Juokseminen metsässä tekee hyvää myös mielelle, sanoo Kirsi Kuukka.

Puolitoista kertaa rankempaa kuin asvaltilla

Saimaan ladun ohjelmassa polkujuoksulenkkejä on ollut nelisen vuotta.

Tasaisella alustalla juoksuun verrattuna polkujuoksu on hyvin monipuolinen laji.

Ihan läheltäkin löytyy paljon polkuja, joita moni ei tiedä olevan olemassakaan. — Kirsi Kuukka

– Alusta on mutkitteleva, kivinen, juurakkoinen, ehkä upottava tai märkä. Se on rankempi ja teknisesti vaativampi juosta kuin asvaltti tai pururata. Tuo oman viehätyksensä, että juoksu haastaa koko kehon.

Polkujuoksu on keskimäärin puolitoista kertaa rankempaa kuin asvaltilla juoksu, mutta silti keholle ystävällisempää, koska alusta on pehmeä. Kuukka kertoo, että monet, joiden jalat tai polvet oireilevat juoksusta asvaltilla, voivat poluilla juosta vaivatta.

– Itsellänikin on nivelrikkoa, mutta se ei haittaa.

Yhtä tärkeää kuin fyysiset vaikutukset lajissa on se, mitä metsään meno tekee mielelle, Kuukka katsoo.

– Ihmiselle tekee älyttömän hyvää lähteä juoksemaan metsään. Siinä päivän murheet nollaantuvat.

Kevyt hölkkäkunto riittää

Saimaan ladun yhteislenkeille kynnys pidetään matalana, Kuukka kertoo. Mukana matkassa pysyy, jos pystyy ylipäätään juoksuaskelia ottamaan tai hiljaa hölkkäämään.

– Lenkit ovat matalatehoista hölkkää, enemmän fiilistelyä. Ylämäet kävellään, ja voidaan pysähdellä vaikka kuvaamaan. Ohjaaja huolehtii siitä, että mennään hitaimman mukaan. Juoksun on oltava kaikille miellyttävä kokemus, ei kieli vyön alla menoa.

Jos lenkillä on kaksi vetäjää, porukka voidaan tarvittaessa jakaa kahteen vauhtiryhmään.

Tälläkin tyylillä kunto nousee.

– Palkitsevaa on ollut se, että kun keväällä on lähdetty liikkeelle hitailla lenkeillä, niin vaikka vauhtia ei ehkä nostetakaan, kesän aikana lenkkejä voi pidentää ja maastoa vaikeuttaa, Kuukka kertoo.

Varsinkin aloittelijalla maltti on valttia.

– Itse tein aikanani kaikki aloittelijan virheet ennen kuin ymmärsin, miten hiljaa pitää juosta, että peruskunto kasvaa.

Toisinaan yhteislenkkejä on väritetty pienellä tekniikkatreenillä kuten tekniikkatikkailla. Niillä pomppiminen opettaa askeltamaan lyhyemmin ja korkeammin, mikä taito poluilla on tarpeen.

Jari Räisänen Saimaan ladun polkujuoksulenkit kulkevat vaihtelevissa maastoissa eri puolilla kaupunkia ja yleensä kestävät tunnista puoleentoista. Ikähaarukka lenkeillä on laaja, kymmenvuotiaista eläkeläisiin.

Hyvä pito tärkeintä

Siinä päivän murheet nollaantuvat. — Kirsi Kuukka

Polkujuoksun tärkein varuste on polkujuoksukengät. Hyvä pito jalkineen pohjissa on tärkeää varsinkin syksyllä, kun maastossa on mutaa, puiden lehtiä, märkää juurakkoa ja puunrunkoa.

Kokeilemaan polkujuoksua voi lähteä muillakin lenkkareilla, kunhan valitsee alleen mahdollisimman pitävän jalkineen.

Vedenpitävää jalkinetta jalkaan ei poluille kuitankaan kannata pistää. Jos ja kun kenkä kastuu, on parempi, että vesi pääsee siitä poiskin.

– Jalka pysyy kyllä juoksussa lämpimänä, Kuukka lupaa.

Syyspimeillä tarpeen on myös otsalamppu, mutta porukassa juostessa sen ei tarvitse olla mikään valonheitin.

Saimaan ladun yhteislenkkien yksi ajatus on vaihtaa maisemaa viikoittain eri puolille kaupunkia ja joskus maakuntaakin.

– Ihan läheltäkin löytyy paljon polkuja, joita moni ei tiedä olevan olemassakaan, Kuukka sanoo.

Ekstralenkkejäkin on tehty, esimerkiksi Ruokolahdelle, jossa Lääväkorven lenkille kertyy mittaa 18 kilometriä.

Näin lenkeillä opitaan tuntemaan paljon myös uusia, vaihtelevia ja turvallisia lenkkipolkuja.

Saimaan ladun polkujuoksulenkit lokakuussa:

7.10. (ke) Viiden sillan kanava, Pontuksen koulu klo 17.30

14.10. (ke) Hämmäauteensuo, parkkipaikka klo 17.30

21.10. (ke) Itäinen reitti, ABC:n parkkipaikka klo 17.30

28.10. (ke) Hämmäauteensuo, parkkipaikka klo 17.30

Ensi keväälle Saimaan ladulla on suunnitteilla polkujuoksukoulu.