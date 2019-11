Talvihoitoa on kohennettu muutamilla tieosuuksilla Etelä-Karjalassa—Esimerkiksi vilkasliikenteistä valtatie 13:a aurataan ja suolataan kuin Kuutostietä Imatralta Taavettiin

Hoitoluokka Ise

Tie on pääosin paljas. Liukkaus pyritään aina torjumaan ennakkoon, mutta sään muuttuessa voi lievää liukkautta esiintyä. Myös pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, tien pinta voi olla osittain jäinen. Toimet ajoitetaan siten, että ne haittaavat mahdollisimman vähän liikennettä.

Hoitoluokka Is

Tie on pääosin paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muuttuessa voi lievää liukkautta esiintyä. Kylminä ajanjaksoina tiellä voi olla jonkin verran pitkittäisiä ohuita polannekaistoja, jotka eivät erityisesti vaikuta ajamiseen. Pitkinä pakkaskausina, jolloin ei voida suolata, tien pinta voi olla osittain jäinen. Liukkaus torjutaan pääosin ennakoiden.

Hoitoluokka I

Tie on suurimman osan ajasta paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muuttuessa voi lievää liukkautta esiintyä. Matalia kapeita polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä voi ajoittain esiintyä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen.

Lähde: Väylä