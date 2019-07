Heinäkuun puoliväliin mennessä hukkui kuusi ihmistä — Ensimmäisen puolen vuoden aikana on hukkunut kahdeksan ihmistä enemmän, kuin viime vuonna samalla aikavälillä

Heinäkuu on houkutellut ihmisiä veden ääreen ja se näkyy hukkumistilastoissa ja pelastuslaitoksen tehtävien määrissä.

Heinäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana Suomessa on hukkunut kuusi ihmistä.

— Heinäkuussa ihmisiä on pelastettu paljon veden varasta. Huolestuttavaa on se, että veneellä liikkeellä olleista, monelta on puuttunut pelastusliivit, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton viestintäasiantuntija Niko Nieminen.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana on hukkunut 50 ihmistä, joka on kahdeksan enemmän, kuin vuosi sitten samalla aikavälillä.

Tutkimusten mukaan jopa 80 prosenttia vesillä liikkujista olisi pelastunut, jos he olisivat käyttäneet pelastusliivejä oikeaoppisesti tai jos tilanteen nähneet olisivat osanneet auttaa.

Tyypillinen hukkuja on henkilö, joka putoaa veneestä, joutuu veden varaan veneen kaatuessa tai arvioi uintimatkansa väärin.

Lisäksi yli puolet hukkuneista on ollut päihtyneenä.

— Humala lisää tapaturmien todennäköisyyttä. Hätätilanteessa toimiminen voi olla haastavaa selvin päin, humalassa se on jopa mahdotonta, toteaa Nieminen.

Lasten ja nuorten hukkumiskuolemat ovat vähentyneet 2000-luvun alusta.

Ne ovat kuitenkin edelleen yksi yleisimmistä kuolemansyistä alle kouluikäisten lasten tapaturmaisista kuolemista.

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto muistuttaakin siitä, että uimassa olevia lapsia tulee aina valvoa.

Luvut käyvät ilmi Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton keräämistä ennakkotiedoista

Tässä vielä Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton vinkit turvalliseen kesän viettoon vesillä:

10 vinkkiä turvalliseen kesän viettoon vesillä:

1. Käytä pelastusliivejä aina vesillä liikkuessasi.

2. Muista, että alkoholi ei kuulu vesille.

3. Valvo lapsia erityisen tarkkaan veden äärellä, käden mitan päässä.

4. Varmista ennen hyppäämistä, ettei pinnan alla piile vaaraa.

5. Arvioi oma uimataitosi realistisesti ja ui sen mukaisesti.

6. Ui rannan suuntaisesti, jotta jalkasi ylettyvät tarvittaessa pohjaan.

7. Ota aina kaveri mukaan uimaan ja saunomaan.

8. Opettele lapsen kanssa säännöt, kuinka veden äärellä tai vedessä toimitaan.

9. Tarkista veneesi merikelpoisuus ja että siitä löytyy oikea varustus.

10. Muista terve järki ja selkeä arviointikyky — oikea asenne luo turvaa.