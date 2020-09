Mökkikaupassa kaikkien aikojen ennätysvuosi – Etelä-Karjalassa rantamökin mediaanihinta on kivunnut yli kymppitonnilla 86 500 euroon

Keväällä tehdyt ennusteet mökkikaupan buumista ovat toteutumassa ennakoituakin selvemmin.

Maanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto Toppinen sanoo, että mökkikaupassa eletään nyt kaikkien aikojen ennätysvuotta. Hänen arvionsa mukaan kauppoja tehdään tänä vuonna noin 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019, jolloin niitä solmittiin 3 700.

Tämä tarkoittaisi noin 5 200 mökkikauppaa tänä vuonna.

– Viime vuoden kauppamäärät on tavoitettu jo nyt, vaikka vuotta on paljon jäljellä. Toki syksyllä kauppa käy hitaammin kuin kesällä, mutta on aivan selvä, että tästä vuodesta tulee kaikkien aikojen ennätys.

Toppisen mukaan kesällä näytti siltä, että kuluvasta vuodesta olisi tullut vieläkin vilkkaampi, mutta kaupankäynti on sittemmin tasoittunut.

Tähän asti mökkikaupan ennätysvuosi on ollut 2019. Tilastot yltävä 1980-luvulle.

Varsinais-Suomi on poikkeus

Maanmittauslaitoksen tilastot kertovat, että mökkikauppa on käynyt vilkkaana ympäri maan.

Kymmenestä suosituimmasta mökkikunnasta esille nousevat muun muassa Kuopion, Mikkelin ja Savonlinnan kasvaneet kauppamäärät. Myös Kuusamossa, Paraisilla ja Lohjalla mökit ovat vaihtaneet vilkkaasti omistajaa.

Maakunnittain tarkasteltuna tilanne näyttää samalta. Miltei kaikissa maakunnissa on jo saavutettu viime vuoden kokonaiskauppamäärät. Yksi poikkeus on Varsinais-Suomi, jossa oltiin heinäkuussa vielä viime vuoden lukuja selvästi jäljessä rantamökkikaupassa.

Mökin voi aina rakentaa uusiksi, mutta järveä ei voi vaihtaa. — Rekisteripäällikkö Taisto Toppinen, Maanmittauslaitos

Kovia rantamökkien mediaanihintojen nousuja

Myös kauppahinnat ovat selvässä nousussa valtaosassa maata.

Esimerkiksi Uudellamaalla rantamökkikiinteistöstä on maksettu tammi–heinäkuussa keskimäärin 230 000 euroa, kun mökki on sijainnut alle kahden hehtaarin tontilla ja yleis- ja rantakaava-alueella. Tällaisen kohteen mediaanihinta, eli hajonnan keskimmäisin hinta, on sekin Uudellamaalla 185 000 euroa, kun viime vuonna mediaanihinta oli samaan aikaan 170 000 euroa.

Kovia rantamökkien mediaanihintojen nousuja on myös muualla. Esimerkiksi Kanta-Hämeessä on noustu tammi–heinäkuussa 124 000 euroon viime vuoden vastaavan ajan 105 000 eurosta ja Etelä-Karjalassa 86 500 euroon viime vuoden 74 500 eurosta.

Keski-Suomessa vastaavan kaava-alueella olevan rantamökin mediaanihinta on kivunnut tänä vuonna 89 000 euroon, Pohjois-Savossa 62 000 euroon, Etelä-Savossa 82 000 euroon ja Kymenlaaksossa 108 000 euroon. Päijät-Hämeessä on noustu peräti 143 000 euroon. Pohjois-Karjalassa laskua on 60 000 eurosta 58 000 euroon.

Hintoja nostaa tarjonnan niukkuus

Taisto Toppisen mukaan hintoja nostaa tarjonnan niukkuus. Mökkikaupassa vallitsevat edelleen myyjän markkinat, ja mökin myyntiä pohtivien kannattaisi käyttää tätä hyväksi.

Mökkikaupan valtiksi on noussut yhä vahvemmin sijainti.

– Eniten kysyntää on mökeille, jotka sijaitsevat noin tunnin ajomatkan päässä kaupungista. Pääkaupunkiseudulta ajomatkaa voi tulla hieman enemmän, eli korkeintaan kaksi tuntia, Toppinen sanoo.

Sijainnin merkitystä korostaa se, että moni haluaa mökistä kakkosasunnon, josta voi tehdä töitä tai käydä töissä. Myös vesistön laatu ja koko on plussa.

– Mökinhän voi aina rakentaa uusiksi, mutta järveä ei voi vaihtaa, Toppinen muistuttaa.