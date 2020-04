Tapani "Tape" Valkonen on tuomittu yhden vuoden ja kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä dopingrikoksesta ja lääkerikoksesta. Kyse on laajasta huumausaine- ja dopingrikosvyyhdistä, jota käsiteltiin maaliskuussa Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa.

Syytettyjä oli yhteensä 13. Heistä kahden syytteet hylättiin.

Valkonen on Lappeenrannassa pitkään vaikuttanut kehonrakentaja ja yrittäjä. Hän on aiemmin saanut tuomion dopingrikoksesta. Etelä-Saimaa julkaisee Valkosen nimen, koska hän on ollut merkittävästi esillä julkisuudessa.

Viime viikkoina Valkosen nimi on yhdistetty Huoltovarmuuskeskuksen maskikauppoihin. Liikemies Onni Sarmaste kertoi Suomen Kuvalehdelle, että Valkonen olisi ollut mukana, kun hänen puolisonsa ja liikekumppaninsa Tiina Jylhä myi kasvosuojuksia Suomen valtiolle. Kaupat olisi tehty samaan aikaan, kun Valkosen syytteitä käsiteltiin käräjäoikeudessa.

Valkosen syytteet rahanpesusta ja huumausainerikoksesta hylättiin

Valkosen ja toisen syytetyn miehen hotellihuoneeseen Helsingissä tehtiin kotietsintä ja takavarikko toukokuussa 2018. Huoneesta takavarikoitiin doping- ja lääkeaineita ja sieltä löydettiin muun muassa 50 tyhjää testosteronipakkausta ja ampullitelineitä.

Valkonen oli esitutkinnan aikana myös vangittuna toukokuussa 2018.

Oikeus katsoi, että tutkinnan aikana Valkonen oli tunnustanut välittäneensä dopingaineita.

Oikeus hylkäsi Vakosen syytteet rahanpesusta ja huumausainerikoksesta.

Oikeuden mukaan Valkosen syyksi luetuista rikoksista oikeuskäytännön mukainen seuraamus on yksi vuosi ja kuusi kuukautta vankeutta. Koska Valkosella ei ole tuoreita merkintöjä rikosrekisterissä, tuomio voi olla ehdollinen.

Minna Mänttäri Laajassa huume- ja dopingvyyhdissä oli yhteensä 13 syytettyä. Arkistokuva.

Vuonna 1984 syntynyt lappeenrantalaismies sai pisimmän tuomion

Kaikki tuomiot olivat ehdollisia vankeusrangaistuksia tai sakkorangaistuksia.

Pisimmän tuomion sai vuonna 1984 syntynyt lappeenrantalaismies, joka välitti tuhansia Rivatril-tabletteja. Rivatril on klonatsepaami-nimistä keskushermostoon vaikuttavaa lääkettä, jota käytetään esimerkiksi epilepsian hoidossa. Hänen hallustaan löytyi myös amfetamiinia ja Subutex-tabletteja.

Mies tuomittiin vuoden ja yhdeksän kuukauden ehdolliseen rangaistukseen viidestä huumausainerikoksesta, neljästä huumausaineen käyttörikoksesta, rattijuopumuksista, varkaudesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja ajoneuvoverorikkomuksesta.

Käräjäoikeus hylkäsi miestä vastaan nostetut syytteet törkeistä huumausainerikoksista. Oikeuden mukaan jäi näyttämättä, että syytetty olisi tavoitellut huomattavaa taloudellista hyötyä, vaikkakin mies myi osan tableteista.

Vuonna 1984 syntynyt mies voitiin tuomita ehdolliseen vankeusrangaistukseen myös osaltaan siksi, että hän on päässyt eroon huumeista.

Myös tabletteja ostaneet miehet tuomittiin

Tuomitulta Rivatril-tabletteja hankkineet lappeenrantalaismiehet saivat myös tuomiot. Vuonna 1985 syntynyt mies sai 60 päivää ehdollista vankeutta kahdesta huumausaineen käyttörikoksesta, huumausainerikoksesta, varkaudesta sekä vesiliikennejuopumuksesta

Poliisi löysi miehen Luukkaansalmesta veneestä sammuneena. Verikokeen mukaan hän oli käyttänyt huumausaineita.

Vuonna 1988 syntynyt mies tuomittiin yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdolliseen rangaistukseen kahdesta huumausainerikoksesta, törkeästä huumausainerikoksesta ja lievästä ampuma-aserikoksesta.

Hänen kotoaan löytyi amfetamiinia, kokaiinia, oksikodonia ja kannabisrouhetta sekä kaasusumutin. Mies kertoi päässeensä irti huumeista ja perustaneensa perheen.

Tuomiot eivät ole lainvoimaisia, vaan niistä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.